Consells per a superar amb èxit els exàmens de setembre

Compaginar estudi i diversió a l’estiu per a afrontar amb èxit els exàmens de recuperació de setembre es converteix, moltes vegades, en una quimera. Els experts recomanen fer-se un pla de treball i establir una rutina diària, però també gaudir de les activitats de lleure. S’estima que un 36% dels alumnes d’ESO a Espanya no supera totes les assignatures, segons les últimes dades del Ministeri d’Educació. A batxillerat, només sis de cada deu alumnes de primer curs aproven totes les matèries. Entre els dies 3 i 5 de setembre es faran els exàmens de recuperació en comunitats que encara mantenen aquestes proves, com ara Catalunya, Castella-la Manxa, les Illes Balears, Andalusia, Astúries o Aragó, entre altres. Els professors dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC Sílvia Sumell i Guillermo Bautista aporten una sèrie de consells perquè estudiar els mesos d’estiu no sigui un viacrucis ni per a la família ni per a l’estudiant.

Segons les darreres dades del Ministeri d’Educació, que fan referència al curs 2015-2016, el 63% dels alumnes de primer d’ESO aprova al juny totes les matèries. A segon, la xifra se situa en el 60,4%; a tercer, en el 59%, i a quart, en el 70,8%. A primer de batxillerat, només el 59,6% passa net al juny. Tots els estudiants que suspenen alguna assignatura s’han de presentar als exàmens de recuperació, que algunes comunitats com Madrid, Navarra o la Comunitat Valenciana fan entre el juny i el juliol, i d’altres, la majoria, al setembre. Un cop fets els exàmens, el centre decideix si l’alumne passa de curs tot i tenir assignatures suspeses. Per exemple, segons les dades del Ministeri d’Educació, el 26% dels alumnes de tercer d’ESO passa de curspromociona sense haver superat totes les matèries.

Dos professors de la UOC expliquen com cal afrontar l’estudi a l’estiu. Són criteris que també serveixen per als estudiants que han de repetir la selectivitat, que a Catalunya tindrà lloc els dies 4, 5 i 6 de setembre, igual que al País Basc. En altres llocs, com Cantàbria, Castella-la Manxa, Andalusia i Aragó, els exàmens es faran a partir de l’11 de setembre. L’any 2017, el 75% dels alumnes que es va presentar en segona convocatòria de la selectivitat va aprovar, segons dades del Ministeri d’Educació. Concretament, es van presentar en aquesta segona convocatòria prop de 40.000 alumnes. En la convocatòria ordinària de juny va aprovar el 92% dels poc més de 207.000 alumnes que s’hi van presentar.

Fixar un horari d’estudi. Abans de posar-se a estudiar, cal marcar-se un horari i fixar-se una rutina diària. Per exemple, l’alumne es pot marcar com a objectiu estudiar cada dia de les 10 h a les 13 h, just després d’esmorzar, i dedicar la tarda a activitats de lleure. La psicòloga Sílvia Sumell aconsella dedicar els matins a l’estudi i al repàs, ja que considera que el nivell d’atenció és més alt i no fa tanta calor. Cada quaranta-cinc minuts o una hora d’estudi es recomana descansar uns deu minuts.

El mòbil, lluny dels llibres. Durant l’estona que treballem, hem de mantenir allunyats de la taula elements de distracció com ara el mòbil o la tauleta. Això ajudarà a treure més partit del temps d’estudi. Si l’estudiant té el telèfon just davant dels llibres, la temptació de contestar whatsapps o mirar vídeos serà massa forta per a poder-la evitar.

No deixar-ho tot per a l’últim moment. L’estiu passa volant, però no cal que l’alumne es posi a estudiar immediatament el dia després d’acabar les classes al juny. Sumell recomana agafar-se algunes setmanes de descans abans no comenci el període d’estudi. També recomana no deixar-ho tot per als últims quinze dies, perquè difícilment l’estudiant podrà assumir el contingut de totes les matèries.

Pares, ajudeu a planificar. Supervisar que el nen faci els deures o que dediqui hores a l’estudi no significa estar-li constantment a sobre. Segons l’alumne, això pot acabar generant friccions innecessàries entre pares i fills. Ara bé, si els pares treballen i deixen els fills a casa estudiant, és bo que controlin mínimament el que han estudiat. Sumell explica que les classes de repàs en acadèmies són una bona opció si els pares s’ho poden permetre.

Resums i esquemes per a interioritzar conceptes. Sumell explica que molts estudiants no tenen aquest hàbit, que ajuda a clarificar i interioritzar conceptes. La majoria de vegades la llegida no és suficient.

Pares, feu vacances. Quedar-se a casa perquè el fill o la filla ha suspès assignatures i s’ha de presentar als exàmens de setembre no és aconsellable ni per a la família, especialment si hi ha altres germans, ni per a l’alumne que ha suspès. Canviar d’aires és positiu per a tothom.

Aprendre en un entorn lúdic. El professor Guillermo Bautista explica que les biblioteques del lloc on passem les vacances solen ser llocs agradables que fomenten l’estudi i l’aprenentatge, i la majoria ofereixen activitats de caire lúdic i intel·lectual. Hi ha més exemples d’estudi lúdic: Martínez explica que, si l’estudiant ha suspès Història, per exemple, es pot buscar una pel·lícula i relacionar els fets històrics que ha d’estudiar amb el que explica el film. També els museus ofereixen activitats pedagògiques que poden encaixar amb les assignatures que cal reforçar.

Estudiar en companyia ajuda. Segons Bautista, «això passa sempre que la retroacció que es donen els uns als altres sigui positiva». En aquest sentit, es poden motivar mútuament, acompanyar-se en l’aprenentatge i ajudar-se.

Si se suspenen moltes assignatures, val més repetir curs. L’alumne s’ha de presentar als exàmens de recuperació de setembre, en les comunitats que en fan, tant si li queda una assignatura com sis. Tot i això, si n’ha de recuperar tantes, val més que repeteixi curs. La reflexió quan se suspenen tantes matèries és clara. Si en vuit mesos no ha pogut aprovar el curs, és difícil que en dos ho aconsegueixi i pugui assumir tots els continguts. Un cop fets els exàmens de setembre, els professors valoren si passa de curs o no.

Començar a estudiar per les matèries més feixugues. Sumell aconsella començar l’estudi per les matèries que fan més mandra. Aconsella, però, anar intercalant les diferents matèries al llarg dels dos mesos d’estiu.