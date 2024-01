El dimecres, 29 d'agost, Netflix, una de les primeres plataformes de vídeo sota demanda, fa 21 anys. Aquesta empresa ha revolucionat el món audiovisual en permetre veure pel·lícules i sèries en streaming pagant una tarifa plana. Una filosofia de servei que també aplica la plataforma en línia FillmClub , que té com a objectiu facilitar als professors pel·lícules, sèries o fragments d'aquestes, catalogades per matèries, com a suport per a les seves classes. «D'aquesta manera poden ensenyar de forma atractiva per als seus alumnes coneixements, per exemple, sobre biologia o genètica projectant-los escenes de Jurassic Park a l'aula», explica Miquel Cerdà, graduat de la UOC i impulsor d'aquesta iniciativa.

Aquesta start-up d'innovació educativa, que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona i la Unió Europea, transforma el cinema en un recurs didàctic de reflexió entre docents i estudiants per treballar valors, coneixements, creences i emocions, i alhora permet la transmissió de continguts curriculars en un nou format més proper a l'alumnat. «Hi ha diversos estudis que revelen que els recursos audiovisuals atreuen l'atenció dels joves i els ajuden en la comprensió de diferents matèries», explica Cerdà.

FilmClub, que ja compta amb 50 centres educatius i 900 professors a Catalunya com a subscriptors del servei, funciona de manera oberta i col·laborativa. En la plataforma s'ofereixen pel·lícules i sèries fetes per productores de la indústria del cinema i també s'hi troben continguts propis generats per l'equip docent de FilmClub o per altres professionals i entitats. «Hi ha materials cedits per part de projectes tan interessants com Cine Historia o el professor Ramón Breu , que coordina el projecte Cinescola i que és tot un referent en temes d'educació i cinema. A escala internacional, els emprenedors del projecte estan treballant amb Astrolab Motion , una productora especialitzada en continguts educatius, que s'utilitza en molts països. «La nostra feina és buscar els millors recursos i, per tant, estem oberts a propostes i sinergies».

«En la plataforma s'ha construït una biblioteca en línia anomenada Filmpèdia , on els educadors poden trobar materials, activitats i propostes docents generats per altres i alhora poden desar les seves propostes creades per ells mateixos. D'aquesta manera s'aconsegueix reduir els temps i l'esforç que els educadors destinen a cercar i crear activitats pedagògiques», explica Cerdà.

El cercador permet als professors filtrar les cerques de material per temàtica, durada, nivell educatiu (infantil, primària, secundària, educació d'adults), àmbits del currículum (matemàtic, lingüístic, història), idioma/subtítols o paraules clau.

Aquesta iniciativa té com a referent un model d'èxit al Regne Unit que funciona en 12.000 escoles. Fa tres anys que FilmClub es va crear i durant aquest temps s'han fet proves pilot per avaluar-ne la usabilitat i per a millorar-ne la interfície. «Ara que és un projecte consolidat a Catalunya, l'objectiu és tancar una primera ronda d'inversió per créixer i arribar a 3.000 escoles de la resta de l'Estat i Amèrica Llatina en els pròxims 5 anys», assenyala Cerdà.



Activitats presencials per aprendre fent cinema