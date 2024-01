El final de l'estiu acostuma a ser un moment de reflexió personal en el qual es plantegen reptes amb vista al nou curs, i el canvi de feina és un clàssic. Però com es pot detectar si, objectivament, convé fer un canvi de feina? «La insatisfacció o l'estrès vinculats a qualsevol dimensió de la feina són una pista clara», assenyala Gina Aran, professora del màster de Gestió i Direcció de Recursos Humans de la UOC. Aran afegeix que l'origen del malestar pot ser «el tipus de tasques assignades, els valors de l'empresa o les condicions laborals».

De fet, segons l'informe Randstad Employer Brand Research, la meitat dels treballadors marxa per la manca d'oportunitats de creixement professional (44%) o perquè tenen un salari massa baix. Un gruix important també es planteja un canvi per altres aspectes, com perquè no se'ls reconeix la feina (33%). Aran recomana, però, estar sempre receptiu a ofertes i canvis laborals: «És una actitud positiva i necessària. Fins i tot quan no tenim urgència per un canvi cal estar atents perquè hem d'estar al dia del que demana el mercat».



La digitalització ha revolucionat la recerca de feina

Un cop presa la decisió, trobar una feina que respongui a les expectatives no és fàcil i cal buscar el canal adequat. «Tant si ens referim a la recerca de feina com a la de candidats, la digitalització ha estat el canvi més rellevant pel que fa a les dinàmiques en els darrers temps», explica Aran, que també és directora del grup Humannova. «Els treballadors hi busquen empreses que els permetin créixer professionalment, assumir reptes, tenir bones condicions i compaginar la vida personal i la professional. Per la seva banda, les companyies busquen candidats amb capacitat d'aprenentatge constant, que aportin valor afegit i que estiguin avesats al treball col·laboratiu, especialment en un entorn digital», afegeix.



Gestió de xarxes i marca personal

Segons un estudi d'Adecco, el 80% de les ofertes de feina no es publiquen i el millor expositor «són els contactes, les recomanacions o les xarxes». En aquest punt, diu Aran, «la gestió de xarxes és un factor decisiu». «Cal treballar la marca personal, saber què volem transmetre i moure'ns en línia —xarxes socials— i fora de línia —aprofitar actes i xerrades per a conversar amb persones que ens puguin interessar». El que és fonamental, però, és mantenir una coherència entre la nostra vida personal i les expectatives laborals. LinkedIn pot ser un bon canal per a treballar aquest aspecte més que no pas per a trobar feina de manera imminent. La figura d'un cercatalents és recomanable per a directius o perfils molt específics.



La tecnologia genera ocupació nova i de qualitat

Segons l'índex Manpower, els serveis vinculats a empreses de logística, transport o consultoria comercial són una gran font de generació d'ocupació. També ho són el turisme i la indústria. L'àmbit de la salut i les noves professions vinculades a l'economia digital, la dimensió tecnològica i la personalització de serveis destaquen per generar ocupació de qualitat.

El mercat laboral canvia, i també ho fan les qualitats dels candidats. Les habilitats de comunicació i empatia, el treball en equip, les competències digitals, la creativitat i el compromís amb la innovació, la flexibilitat i la capacitat de desaprendre i reaprendre són, segons la professora de la UOC, algunes de les aptituds més valorades.