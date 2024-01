Deu claus per superar una entrevista de feina

Tres de cada deu espanyols (28%) es planteja canviar de feina a la tornada de les vacances, segons un estudi realitzat per Ranstad a més de 2.000 treballadors. Els ocupats amb un major nivell formatiu són els que tenen més intenció de fer-ho (37%). De fet el setembre és un dels mesos de l’any en què hi ha més demanda de feina. A l’hora de buscar-ne, l’entrevista personal sol ser el factor decisiu per a establir qui és la persona que obtindrà el lloc de treball. Gina Aran, professora dels Estudis d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), autora del llibre Comunicació persuasiva per a l’entrevista de feina (Editorial UOC) i sòcia directora de grup Humannova proposa deu claus per afrontar-la millor.

L’entrevista comença quan surts de casa. En sortir per la porta de casa cal buscar una actitud predisposada i mentalitzar-nos del lloc cap a on anem. «Quan hi arribem, és possible que des del primer instant algú ens vagi valorant», adverteix Aran. Cal preparar-la. Tenir un bon autoconeixement, informar-se de l’empresa i estar segurs del que hi podem aportar. A més, és útil mirar de preveure quines qüestions ens preguntaran i les respostes que voldrem donar. «És recomanable assajar l’entrevista. Quan fem una tasca de manera repetida, l’acabem fent amb molta eficiència i, normalment, millorem en cada pas i adquirim més seguretat», explica la consultora en recursos humans, que alhora recomana un seguit de preguntes que ens poden ser útils: què tinc per a aportar-hi?, com ho vull comunicar?, quins valors té l’empresa?, com deuen voler que demostri que soc el candidat idoni?, com gestionaré els nervis o els bloquejos?, com gesticularé per a reforçar el que dic?... Tenir cura de la comunicació no verbal. Cal vigilar des de l’aparença fins al to de veu i la vocalització. «Quan ens vestim d’una manera o d’una altra, transmetem missatges diferents. La manera de vestir ha de ser coherent amb el lloc al qual s’opta i amb l’empresa», comenta Aran. De la mateixa manera, la comunicació no verbal ajuda a reforçar el missatge. «Transmetre una actitud positiva i de disponibilitat i demostrar una escolta activa i empatia» són aspectes que es valoren, segons Aran. «També l’interès, les ganes d’aportar i tenir visió de futur», afegeix. Ser coherent. «No em creuria una persona que em digués que és molt activa i dinàmica, però que tingués un to de veu monòton i un ritme lent, o bé no gesticulés gens ni mica. Sentit comú», remarca Aran. Sinceritat. La resposta sempre ha de ser sincera. Si no ho és, ens pot fer sentir en fals i intensificar els nervis. A més, ens poden enxampar i les conseqüències encara poden ser pitjors. «Tinguem cura de com diem les coses, però sempre amb la veritat al davant», explica l’experta. Crear sintonia amb l’entrevistador. Que un entrevistador sigui distant no significa necessàriament que l’entrevista no vagi bé, tot i que és desitjable que la conversa sigui fluida i propera, per a crear una sintonia amb la persona que tenim al davant i adaptar-nos al seu estil comunicatiu. També «es pot fer alguna pregunta que denoti interès per l’empresa o el lloc de treball», aconsella Aran. Un bon començament i un bon final. La consultora de recursos humans és partidària de començar i acabar l’entrevista de la mateixa manera: saludant amb educació, amb un somriure amable i agraint el temps que ens han dedicat, o bé posant-se a disposició per a qualsevol altra informació que puguin necessitar. La manca de respecte és la línia vermella. Tot allò que sigui una manca de respecte o que es pugui interpretar així va en contra dels nostres interessos i ens invalida per al lloc de treball. Donar informació útil i transmetre-la amb seguretat. La triple A. Aptitud + actitud + afinitat segurament són els tres factors decisius perquè acabem essent els triats.