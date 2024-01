Entre la setmana que ve i la següent, milers d'escolars començaran un nou curs. Com els adults, els infants també poden patir trastorn postvacances, que es manifesta, entre altres símptomes, amb cansament, canvis d'humor o, en casos més puntuals, problemes estomacals. Per a evitar-los o com a mínim minimitzar-los, els psicòlegs de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) aconsellen introduir alguns hàbits els dies abans de tornar a classe. «La clau és posar el focus en tots els aspectes positius que té el començament de curs: retrobament amb els amics, professors, nous reptes...», explica la psicòloga Mireia Cabero. «En cas que se'ls desperti un rebuig exagerat, s'hauria de buscar el perquè: si és per alguna activitat, per algun company...», apunta.

Per als experts, els cinc hàbits clau que s'han d'anar recuperant aquests dies previs són els següents:

1. Tornar a regular les hores de son. «L'hàbit d'anar a dormir més d'hora facilitarà que el dia que comencin l'escola es puguin llevar sense necessitat del despertador», coincideixen Cabero i el psicopedagog de la UOC Antoni Badia.

2. Seguir una alimentació energètica que faciliti la rutina. Aquests dos experts recomanen eliminar productes amb sucres refinats propis de l'estiu, com els gelats.

3. Retrobar-se abans de començar les classes amb els amics d'escola. «Els ajudarà a fer reviure experiències positives del curs passat», afirma Cabero.

4. Anar a comprar el material del curs nou junts perquè s'il·lusionin amb el començament de les classes.

5. Recordar-los les coses que els agradaven de l'escola.

Aquests dos professors destaquen que la dificultat de tornar a la rutina escolar es mostra d'una manera molt diferent en els menors que fan educació infantil i els que estudien ESO. «Els primers ho poden manifestar en forma de plors o queixes, mentre que els segons opten majoritàriament pel silenci. Això no vol dir –deixen clar– que l'adolescent no hagi de fer cap esforç», expliquen.

Dones de més de quaranta-cinc anys, les que pateixen més el trastorn

Pel que fa als adults, un 65% dels treballadors pateix trastorn postvacances, segons un estudi de Sanitas. Afecta sobretot dones de més de quaranta-cinc anys. El 20% aconsegueix recuperar-se en només dos dies, però un 35% arrossega els símptomes fins a dues setmanes. «La tornada a la normalitat representa un daltabaix emocional i físic per al nostre organisme, que ja s'ha habituat a certes dinàmiques de vacances», concreta Cabero. «Si el període de malestar s'estén més de catorze dies, el treballador s'hauria de replantejar el seu present professional: si l'empresa on està és la idònia, si la feina que fa li agrada realment... En cas que no, hauria de fer un plantejament de futur», aconsella.

Entre els símptomes que es manifesten hi ha la irritabilitat, el nerviosisme, la inquietud, la tristesa, l'insomni i el cansament. Per a evitar-los, els experts fan les recomanacions següents:

1. Programar la tornada a casa anticipadament. Haver de tornar a la feina l'endemà d'un viatge no ajuda a «una transició positiva a la rutina».

2. Començar per les tasques més senzilles, ja que això ajuda a l'adaptació del treballador.

3. Ser positiu i proactiu. «La negativitat no serveix de res», explica Cabero.

4. Respectar els horaris i no endur-se feina a casa. Segons la psicòloga, una tornada gradual és molt més positiva que alts nivells d'estrès i molta càrrega de feina.

5. Fer esport moderat. L'exercici físic fa que s'alliberin endorfines, que ajuden a desfer-se de l'estrès.

Tot i el percentatge de persones que el pateixen, l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, no reconeix aquest fenomen psicoemocional com una malaltia.