Vigo, la primera ciutat gallega que acull la UOC

El dia 19 de setembre la UOC inaugurarà la seva primera oficina a Galícia per a donar servei als alumnes d'aquesta comunitat, el nombre de la qual augmenta un 30% cada curs durant els últims anys. Concretament, serà a la seu d'Impact Hub Vigo i permetrà oferir un tracte més personal als alumnes, a més de «potenciar la col·laboració amb institucions i empreses locals per a contribuir al desenvolupament professional dels gallecs», remarca Jorge Bronet, delegat de la UOC a Galícia.



Amb motiu de la inauguració s'ha organitzat la taula rodona «Com es poden accelerar els serveis de salut digital quan la tecnologia ja no és el problema», en la qual participaran la Dra. Marta Aymerich, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la UOC i presidenta del Consell de Direcció de l'eHealth Center, i Patricia Díaz, cofundadora i responsable de Projectes d'Impact Hub Vigo, entre altres autoritats i personalitats locals relacionades amb la salut i l'educació.



La UOC ara trasllada a Galícia la seva aposta ferma per la salut i la tecnologia liderada fonamentalment per mitjà de l'eHealth Center, el primer centre acadèmic especialitzat en salut electrònica del sud d'Europa. Aquest organisme aglutina tot el coneixement que es genera des de la Universitat en l'àmbit de la salut en línia.

La UOC creix a Galícia

Galícia és una de les comunitats on ha crescut més el nombre d'alumnes de la UOC, «la qual cosa demostra que hi ha una important demanda de formació universitària en línia de qualitat», destaca Bronet. Els graus més sol·licitats són els de Enginyeria Informàtica, Psicologia i Disseny, i Creació Digital, i els últims semestres, el d'Arts. Quant als màsters, Nutrició i Salut i Ciència de Dades són algunes de les opcions preferides pels alumnes gallecs.



La UOC ha triat Vigo per la seva localització estratègica, segons explica Bronet, i ha apostat per Impact Hub «perquè és una xarxa de persones i empreses amb valors responsables per a generar impacte global a partir d'accions locals. La UOC també és una xarxa de persones i organitzacions amb una clara missió social: facilitar l'aprenentatge al llarg de la vida per a afavorir el desenvolupament professional i personal», conclou.



Al seu torn, Díaz destaca la importància de l'aliança amb la UOC, entitat que ha qualificat d'«organització innovadora i de gran prestigi en l'àmbit de l'ensenyament en línia». També remarca l'impacte positiu que es genera des d'Impact Hub Vigo «aplicant metodologies innovadores en els àmbits de la inclusió, l'emprenedoria i la igualtat. En aquest context l'educació es converteix en una eina clau».