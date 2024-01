Cómo hacer un plan estratégico de comunicación i Política y propaganda són dos dels títols de la col·lecció «Dircom», d’Editorial UOC. Aquesta col·lecció acaba de ser premiada amb el segell de Qualitat en Edició Acadèmica - Academic Publishing Quality (CEA-APQ), obtingut en la convocatòria del 2018. Aquest reconeixement és promogut per la Unió d’Editorials Universitàries Espanyoles (UNE) i avalat per l’organisme autònom Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació espanyola (ANECA) i la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

El rector de la UOC, Josep A. Planell, recollirà el certificat d’aquest segell, que avala la qualitat científica i editorial d’aquesta col·lecció dedicada a l’àmbit de la comunicació, i ho farà el dimarts 18 de setembre a les 12 hores a l’ANECA, a Madrid. Planell compartirà escenari amb els rectors, vicerectors, editors i directors de les altres nou col·leccions publicades per editorials universitàries i científiques espanyoles, públiques i privades, que també han obtingut aquest segell.

El lliurament serà presidit per José Arnáez Vadillo, director de l’ANECA; Paloma Domingo, directora de la FECYT; Ana Isabel González, presidenta de la UNE, i Lluís Pastor, responsable de Relacions Institucionals de la UNE i director de l’eLearn Center de la UOC.

El segell CEA-APQ és una distinció que a la pràctica implica un reconeixement de la qualitat científica i editorial de les deu col·leccions que l’han obtingut, després d’haver superat favorablement els requisits de qualitat informativa, política editorial, processos editorials, reputació i prestigi que aquest segell exigeix.

Aquesta iniciativa, pionera a Europa, té com a objectiu reconèixer les millors pràctiques en l’edició universitària espanyola i esdevenir un signe distintiu que tant les agències d’avaluació de l’activitat investigadora com la comunitat acadèmica i científica puguin identificar fàcilment. Igualment, vol ser una via per a promoure i estimular la qualitat en l’edició acadèmica.

Les deu col·leccions que l’han obtingut són les següents:

Dues d’aquestes col·leccions han aconseguit, a més, mencions especials d’internacionalitat, cosa que significa que tenen autors estrangers. Són les següents:

Les deu col·leccions que han superat amb èxit el procés d’avaluació mantindran el segell i, per tant, el reconeixement de la qualitat científica i editorial per a un període de cinc anys des de la resolució definitiva de la convocatòria, emesa el 6 de juliol de 2018.



Col·lecció «Dircom»

La col·lecció «Dircom», dirigida per la doctora Kathy Matilla, publica textos impresos en llengua espanyola, d’orientació acadèmico-investigadora i de pràctica professional en els tres àmbits de les ciències de la comunicació: periodisme, comunicació corporativa i relacions públiques. «Aquests continguts tenen un interès indubtable per al procés de formació permanent del col·lectiu professional dels dircoms o directors de comunicació d’empreses i institucions i dels consultors de comunicació», comenta Lluís Pastor, director també d’Oberta Publishing.

Així mateix, la col·lecció «Dircom» vol establir ponts d’unió i col·laboració, en matèria de coneixement, entre el col·lectiu professional i l’acadèmico-investigador, els quals permeten a tots dos nodrir-se i enriquir-se mútuament amb les respectives produccions de pensament, aportant noves i valuoses sinergies en el procés de transferència de coneixement.

La doctora Kathy Matilla és, des del començament de la col·lecció, la principal impulsora i «una de les autores més prestigioses de l’editorial de la UOC», conclou Roser Leal, d’Oberta Publishing.