El nou curs arrenca amb més de 45.000 estudiants

Aquest dimecres 19 de setembre començarà un nou curs a la UOC, amb 32.800 estudiants de grau i 12.800 de màsters universitaris, un 6% més que el curs passat. Els estudis amb més demanda són els graus de Psicologia, Administració i Direcció d’Empreses (ADE), Dret i Educació Social, una tendència habitual dels cursos anteriors. Pel que fa als màsters oficials, els més sol·licitats són Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge, Psicopedagogia, Advocacia, Educació i TIC (E-learning) i Ciència de Dades (Data Science) .

Dels 45.600 estudiants que començaran una titulació oficial a la UOC aquest dimecres, destaquen els prop de 10.000 que ho faran per primera vegada. Els nous estudiants s’han decidit, majoritàriament, pel grau de Psicologia, el màster universitari de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge i els graus d’ADE, Enginyeria Informàtica i Dret.

Cal destacar els 440 nous estudiants que cursaran el grau de Disseny i Creació Digitals, de 180 crèdits ECTS, el primer grau de tres anys que la UOC posava en marxa fa just un any. Destaca, també, el creixement del 30% que han tingut, a l’Estat espanyol, els màsters oficials d’Advocacia i Bioinformàtica i Bioestadística (ofert juntament amb la UB) i, a escala internacional, el creixement del màster oficial de Drets Humans, Democràcia i Globalització, que té més del doble de matrícules que el curs passat, sobretot a Colòmbia.



L’estudiant de la UOC és una dona jove i amb feina

L’estudiant de la UOC compagina els estudis amb una feina en un 80% dels casos, i un 70% té una titulació universitària prèvia. Tria la UOC perquè és innovadora i li permet gestionar millor el temps. Per gènere, un 58% són dones, i per edat, abunda la franja que té entre 26 i 35 anys, que representa un 37% del total d’alumnes. El 94% és de l’Estat espanyol, un 2% de Llatinoamèrica i el 4% de la resta del món.



Sis màsters universitaris i un cicle superior d’FP en línia, les novetats acadèmiques d’aquest curs

Aquest curs, la UOC ofereix 25 graus, 50 màsters universitaris, 4 doctorats, 25 màsters propis i 268 diplomes de postgrau, especialitzacions i cursos. Les novetats acadèmiques les formen sis màsters oficials, un màster propi, tres diplomes de postgrau, tres especialitzacions i un cicle superior d’FP en línia.

Pel que fa als nous màsters universitaris, s’engeguen els títols següents: Alimentació en l’Activitat Física i l’Esport, Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web, Direcció Logística, Estratègia i Creativitat en Publicitat, Direcció Executiva d’Empreses (MBA) i Salut Digital (E-health). Els tres nous diplomes de postgrau que es posen en marxa són Direcció Comptable i Lideratge i Direcció de Centres Educatius, i les tres especialitzacions són Edició i Correcció Avançades del Text, Inflamació Intestinal i International Relations, Geopolitics and Global Governance (UOC-IBEI). La UOC i Jesuïtes Educació (JE) també amplien l’oferta d’FP en línia amb el grau superior d’Educació Infantil.

* Dades extretes el 17 de setembre. Cal recordar que la UOC té dos inicis de semestre: el 19 de setembre i el 17 d’octubre; per tant, aquestes xifres d’estudiants matriculats s’incrementaran d’aquí a algunes setmanes.



La fotògrafa Cristina de Middel inaugurarà el curs

La UOC ha triat enguany la fotògrafa de la prestigiosa agència Magnum Cristina de Middel (Alacant, 1975) per a inaugurar el curs acadèmic 2018-2019. De Middel ha treballat deu anys com a fotoperiodista per a diversos mitjans espanyols i ONG, tot i que actualment fa un treball més artístic i personal. En la lliçó inaugural de la Universitat, analitza amb el director dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació, Jordi Sánchez-Navarro, «La imatge com a forma de coneixement».