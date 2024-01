El treballador fluid, un nou tipus d'empleat difícil de retenir a l'empresa

«M’he passat mitja vida en aquesta empresa» és una frase que té data de caducitat. Segons un estudi de Randstad, els treballadors espanyols són els europeus que més busquen un altre lloc de treball. Espanya arriba al 14% i amb això se situa cinc punts per sobre de la mitjana europea (9%). El 27% dels ocupats espanyols menors de 25 anys busca activament un altre lloc de feina diferent de l’actual. El segueix el grup de professionals d’entre 25 i 45 anys, el 19% del qual busca noves oportunitats. «La carrera professional clàssica s’està modificant al ritme dels canvis radicals en les relacions laborals i les estructures organitzatives i el treballador s’està apoderant. L’individu esdevé el propi escultor de la seva carrera professional i l’empresa té un paper perifèric en aquest creixement», afirma Mihaela Enache, professora dels Estudis d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya.



La globalització, els ràpids avenços tecnològics, les pressions competitives i la reducció de la seguretat laboral han canviat la valoració de les trajectòries professionals. Tradicionalment, es desenvolupaven en una o dues empreses al llarg de la vida laboral i es produïa un progrés lineal amb una sèrie d’etapes per a ascendir en la jerarquia organitzativa. «Avui, moltes de les empreses no poden oferir estabilitat a llarg termini ni carreres progressives i, com a conseqüència, depenen cada vegada més de l’ús de treballadors fluids que abandonen l’organització al cap d’un o dos anys».



«Els empleats han passat d’intercanviar lleialtat i compromís organitzacional per un treball a llarg termini o per a tota la vida a contractes psicològics transaccionals en els quals els empleats intercanvien el rendiment per l’aprenentatge continu, la flexibilitat i el treball en xarxa», afegeix Enache. Les carreres professionals són més fluides, vistes com a aventures a la recerca del creixement personal i de satisfacció.



De fet, també els experts en recursos humans ho reconeixen. La consultora CareerBuilder va enquestar més de 5.000 persones entre tècnics de recursos humans i treballadors va posar en relleu que els primers, un 55%, va dir que havia contractat un job jumper o treballador fluid i el 45% dels tècnics de personal esperaven que els joves empleats acabats de contractar estiguessin a la companyia menys de dos anys.



Com és el treballador fluid?

La seva trajectòria professional depassa els límits d’una sola empresa i es caracteritza per una gran mobilitat interempresarial amb canvis de posicions freqüents, sobretot horitzontalment. «Tenen predisposició a sobrepassar fronteres, no solament organitzatives, sinó també pel que fa a expectatives socials relacionades amb la progressió vertical o amb l’equilibri entre la vida personal i la vida professional i obtenir validació del mercat extern», explica Enache.



Segons l’experta, mostren dues actituds predominants: per una banda, la predisposició a guiar-se pels seus propis valors que representa una brúixola interna que orienta l’individu en la definició del seu èxit professional, i per l’altre, l’autodirecció de la carrera professional. Tenen una actitud proactiva pel que fa a guiar, gestionar i dirigir la seva carrera i destí vocacional. Així, la promoció en la jerarquia organitzativa no és una qüestió central per a aquests professionals, ja que està més relacionada amb l’èxit objectiu i els factors externs.



Segons un article publicat a la Harvard Business Review, hi ha certs moments vitals que porten a la recerca de feina. Els aniversaris laborals, sigui la data d’unió a l’empresa o al lloc de treball actual, la cerca de feina passa d’un 6% a un 9%, respectivament. Els aniversaris propers als 40 o 50 anys inciten als empleats a avaluar les seves carreres i prendre mesures, fent créixer la cerca de feina fins a un 12%.





Els millenials són ansiosos



Els millenials mostren menys compromís organitzacional i estan menys disposats a quedar-se a la mateixa organització, en comparació amb la generació anterior de treballadors. Segons la Harvard Business Review, els joves de 30 anys, de mitjana, amb més formació i experiència en empreses internacionals, són ansiosos: abandonen l’empresa, de mitjana, 28 mesos després de ser contractats. Tres quartes parts van enviar currículums i van fer entrevistes de feina almenys una vegada durant el seu primer any d’ocupació.



«Per a ells l’èxit professional es pot definir-se en termes subjectius de satisfacció amb l’evolució de la pròpia carrera; són molt proclius a treballar per a múltiples ocupadors per adquirir així una àmplia gamma d’experiència, competències i habilitats que puguin reforçar la seva empleabilitat futura», afirma Enache. «En el futur, quan aquest target de població ocupi les franges de més envergadura, les carreres fluides continuaran essent la tònica professional. Les organitzacions hauran de desenvolupar estratègies per retenir el talent en aquest context», conclou.