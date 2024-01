Artistes i acadèmics s'endinsen en els terrors de la ciutat

Cinc conferències, quatre espectacles, tres lectures dramatitzades, tres col·loquis postfunció, un curs, una mostra i un micròfon obert de monòlegs formen el cicle «Terrors de la ciutat. Escenaris de conflicte i de por», que s’inaugura el 2 d’octubre a la Sala Beckett de Barcelona amb una conferència de la filòsofa Marina Garcés. Aquesta iniciativa, coorganitzada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Sala Beckett, té l’objectiu de «reflexionar sobre el paper que té la por en la vida urbana, caracteritzada pel fet d’estar envoltats de persones que ens són anònimes», explica Isaac Gonzàlez, professor dels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC i comissari d’aquest cicle.

La filòsofa Marina Garcés inaugurarà el cicle el dia 2 d’octubre a les 19 h amb la conferència «Els usos polítics de la por». Incorporada fa poc a la UOC com a professora dels Estudis d’Arts i Humanitats, Garcés tractarà de la por com una eina política. La seva proposta analitzarà les pors contemporànies des d’una mirada històrica i filosòfica «que ens ajudi a comprendre l’especificitat del nostre present i, al mateix temps, a posar-lo en context», comenta.

A més d’aquesta conferència inaugural, el cicle parteix de tres obres teatrals que tracten de diversos aspectes del rastre de por que els actes terroristes produeixen en les relacions interpersonals. «Però la por, a la ciutat, ni neix ni té el seu corol·lari en els esdeveniments violents més terribles i aterridors», fa constar Gonzàlez. «La por s’expressa quotidianament en un context en què aquell desconegut que concebem com l’altre esdevé una amenaça latent, algú que pot posar en qüestió la vida que sentim que ens mereixem viure», explica l’acadèmic.

El cicle vol respondre les preguntes següents, que planteja el comissari: D’on neix, aquesta por, i com es gestiona políticament? Quin paper va tenir la por envers l’altre en la configuració de la Barcelona moderna? Quin paper hi tenen les desigualtats i els processos de minorització d’alguns col·lectius determinats? Com hi afecta amb qui ens relacionem i qui evitem, a les ciutats? I la manera en què afrontem la pluralitat ideològica i cultural?

El cicle «Terrors de la ciutat» s’allargarà fins al 2 de desembre i inclourà, al llarg d’aquests dos mesos, cinc conferències, quatre espectacles, tres lectures dramatitzades, tres col·loquis postfunció, un curs, una mostra i un micròfon obert de monòlegs. Aquest cicle temàtic barreja dramaturgs i creadors escènics amb universitaris i especialistes professionals.

Aquest projecte de la UOC i la Sala Beckett neix de la voluntat de la Universitat d’establir ponts entre diferents disciplines i espais de creació de coneixement i, alhora, ampliar la cultura científica del públic general, amb l’objectiu de reforçar l’impacte del coneixement en la societat. «Volem impulsar el coneixement obert amb tothom i per a tothom, crear espais i estimular els processos de cocreació de coneixement amb actors de la societat, reforçant l’impacte de la recerca que es genera a la Universitat», explica Pastora Martínez, vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC.



La UOC i la Sala Beckett se sumen a la Biennal de Pensament «Ciutat Oberta» de l’Ajuntament de Barcelona

El cicle sobre la por s’emmarca en la Biennal de Pensament «Ciutat Oberta», que organitza l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de la UOC, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i l’arquitecte Carles Muro, en el qual participen el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), la Fundació Mies van der Rohe, ArquinFAD i Oriol Nel·lo (Universitat Autònoma de Barcelona, UAB). La Biennal, que tindrà lloc del 15 al 21 d’octubre en diversos punts de Barcelona, vol relacionar les reflexions sobre el paper de la ciutat en el canvi d’època amb els grans corrents de pensament que avui debaten el futur de la democràcia, l’explosió de les diferències, els reptes del canvi tecnològic i la vigència dels models urbans que avui encara són predominants.



Fa un any del cicle sobre el cervell

Enguany tindrà lloc el segon cicle temàtic organitzat conjuntament per la UOC i la Sala Beckett. Fa un any, l’octubre del 2017, les dues institucions van engegar el cicle «Les condicions del cervell», amb la col·laboració de la Fundació Pasqual Maragall (FPM), l’associació Amical Wikimedia i l’Institut Cajal. Durant un parell de mesos, científics, dramaturgs i persones interessades en la temàtica van reflexionar sobre algunes incògnites de la ciència relacionades amb el cervell, el seu funcionament i algunes patologies neurològiques.