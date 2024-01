Per als estudiants de les enginyeries de telecomunicació és imprescindible fer pràctiques d’electrònica. Amb l’objectiu de facilitar el seu aprenentatge des de casa o des de qualsevol altre lloc, la UOC ha creat una placa electrònica que funciona connectant-la per mitjà d’un cable USB a l’ordinador i amb la instal·lació d’un software. Aquest laboratori portàtil, anomenat Lab@Home, acaba d’aconseguir una patent espanyola.

La placa, de mides reduïdes (15 cm de llargada, 10 cm d’amplada i 2 cm d’alçada), és resultat d’un treball d’innovació docent iniciat el 2009. Un equip de professors dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat ha inventat aquest model que destaca pel baix cost de producció. «Les seves dimensions i el seu cost permeten igualment treballar amb una àmplia varietat de components electrònics i de procediments de mesura», explica un dels impulsors de la iniciativa, Germán Cobo.

L’eina permet que l’estudiant aprengui el disseny i muntatge de circuits electrònics i com fer servir aparells de generació i mesura de senyals propis d’un laboratori d’electrònica. «Amb Lab@Home es poden prendre mesures de manera pràctica i senzilla amb instrumentals com un oscil·loscopi, i fer proves amb fonts d’alimentació o generadors de senyals periòdics», assenyala Cobo.

Els estudiants matriculats en les assignatures de Teoria de circuits i Circuits electrònics del grau de Tecnologies de Telecomunicació de la UOC reben a l’inici del semestre aquest laboratori portàtil com a part dels materials didàctics de l’assignatura. «Fins ara la placa ja l’han utilitzat aproximadament 300 estudiants i la valoració general és molt positiva perquè permet combinar teoria i pràctica i millora el procés d’aprenentatge, i tot en un entorn 100% en línia», remarca Carlos Monzo, un altre impulsor del projecte.

Lab@Home ha estat patentada com a Dispositiu per al muntatge i la mesura d’almenys un circuit electrònic i procediment, programa informàtic, sistema i sistema informàtic per controlar el dispositiu a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques. La patent dona exclusivitat a la UOC sobre la invenció per un període de vint anys.

Juntament amb Cobo i Monzo, la placa també ha estat desenvolupada pels professors dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC David García Solórzano, Jose Antonio Morán Moreno i Eugènia Santamaria Pérez.