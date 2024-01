La Clàudia, el Víctor i l’Andrea són els personatges ficticis que protagonitzen els anuncis en vídeo de la campanya de la UOC «Sempre», liderada per l’Àrea de Màrqueting de la Universitat amb el suport de l’Àrea de Comunicació, produïda per l’agència Road i difosa a YouTube per l’agència de màrqueting digital Polièdric. I és precisament la planificació d’aquesta campanya el que ha portat Polièdric a quedar finalista en els Premier Partner Awards 2018 de Google per a la regió EMEA (Europa, Orient Mitjà i Àfrica) en la categoria d’innovació en vídeo. La cerimònia dels premis tindrà lloc a Dublín el 16 d’octubre.



Aquests guardons són un reconeixement de prestigi en l’àmbit de la publicitat digital. Avaluen els casos d’estudi més innovadors en l’entorn en línia. A més de la campanya «Sempre» de la UOC que Polièdric ha presentat als guardons, han quedat finalistes vuit agències més de l’Estat espanyol en les diverses categories.



Enguany s’han presentat més de dues mil candidatures i ha estat feina de Google i de la consultora Deloitte auditar-les i triar-ne les millors tenint en compte les mètriques de rendiment, la creativitat i la innovació tecnològica. Per a optar a aquests guardons, les agències de màrqueting digital i els professionals han de superar una sèrie de proves i demostrar la seva experiència en l’ús i l’aplicació dels productes publicitaris de Google, com Google Ads.





Més de sis milions i mig de visualitzacions a YouTube



Des del seu llançament publicitari el juny del 2017, la campanya «Sempre» ha obtingut més de sis milions i mig de visualitzacions a YouTube. Els vídeos s’han difós pels canals propis de la Universitat i a YouTube, a les xarxes socials i a la publicitat display. Actualment encara s’utilitzen en campanya, en tres mercats diferenciats: Catalunya, la resta d’Espanya i Llatinoamèrica.



El cas d’estudi presentat als premis es basa en la gran adequació dels vídeos a la funció d’atracció de nous estudiants, en la microsegmentació dels públics afins, en l’ús de la modalitat True View (pagament per visualització) i en mètriques adaptades al canal. Arran de la seva planificació, els vídeos «Sempre» destaquen per unes xifres de rendiment molt bones.



Sílvia Soler, directora de Màrqueting de la UOC, explica que s’ha optat pel vídeo per a arribar a la gent més jove: «Si no els presentes la informació en format audiovisual, no és rellevant per a ells». A banda del format, s’ha triat la paraula sempre perquè lliga molt bé amb el que la Universitat representa: «La UOC és flexible, et permet estudiar en els moments en què tens temps. És a dir, sempre que tu ho necessitis», comenta Soler.



Aquests vídeos formen part de la campanya #eltuquevolsser i responen a «un concepte únic, diferenciador, que construeix un vincle emocional amb l’estudiant, amb un to ple d’aspiracions que el fa creïble i comporta un pas endavant, un creixement. El tu que vols ser», comenta Soler.



Amb #eltuquevolsser, la UOC vol transmetre la idea que en qualsevol moment de la vida es plantegen reptes. «El vull arribar aquí va acompanyat d’un creixement que normalment es vincula a la formació. I aquesta formació te la pot donar la UOC independentment del moment en què et trobis a la vida», afegeix la directora de Màrqueting de la Universitat.



Sobre Polièdric



Polièdric és una agència de màrqueting digital amb oficines a Barcelona i Vilafranca del Penedès, especialitzada en cerca de pagament, optimització de posicionament, xarxes socials i compra programàtica de publicitat. Es caracteritza per un enfocament honest, creatiu i analític. Té quinze anys d’experiència i en fa vuit que col·labora amb la UOC. Entre altres tasques, gestiona la presència publicitària de la UOC a YouTube.



Sobre Road



Road és una agència de comunicació independent, amb orientació alhora estratègica i creativa. Entre el febrer i el juny del 2017 es va encarregar de la producció dels vídeos «Sempre», en estreta col·laboració amb la UOC. En total, es van produir vuit peces, quatre en català i quatre en espanyol, amb durades entre mig minut i un minut. Val a dir que aquest ha estat el projecte videogràfic més ambiciós que ha emprès fins ara l’Àrea de Màrqueting de la UOC, amb el suport expert del Servei d’Audiovisuals de l’Àrea de Comunicació.