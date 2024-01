La UOC acull una vintena d'estudiants refugiats al Líban

La Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb totes les universitats catalanes, ha impulsat un programa d’acollida perquè divuit refugiats sirians desplaçats al Líban puguin cursar estudis universitaris a Catalunya. La UOC hi ha participat oferint beques d’idiomes. Disset estudiants preseleccionats per l’ACNUR van començar a estudiar espanyol en línia des del Líban abans d’arribar a Catalunya, el semestre passat.

En total, divuit persones d’entre divuit i trenta-un anys participen en el programa d’acollida de la Generalitat. Els quatre primers ja han arribat a Catalunya, i es preveu que la resta ho faci abans que s’acabi el mes de setembre. Tots procedeixen dels camps de refugiats del Líban i tenen diferents orígens: la majoria són de nacionalitat siriana, però també n’hi ha de palestins i de pakistanesos. Dels disset estudiants que han estudiat a la UOC, tretze són homes i quatre són dones. Per a poder matricular-se al curs, tots ells van haver de demostrar els seus coneixements de llengua anglesa, necessària per a fer possible la comunicació amb el cos de professors de la UOC.

El projecte s’ha treballat de manera col·laborativa amb les diferents universitats catalanes des d’una òptica global. La Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania proporcionarà l’allotjament, la manutenció, el transport i diners de butxaca a les persones beneficiàries i també facilitarà un equip de mentors del Programa català de refugi. Les universitats catalanes cobriran la matrícula dels estudis als nouvinguts, que estudiaran Arquitectura, Biologia o un màster d’Estudis Anglesos, entre altres titulacions.

«Participem en el programa d’acollida de la Generalitat perquè, com a universitat, hem de tenir un paper actiu en la defensa dels drets humans i donar resposta als reptes globals que se’ns plantegen», explica Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació. «L’Agenda 2030 ens interpel·la directament per mitjà de l’objectiu de desenvolupament sostenible 4, que promou una educació inclusiva, equitativa i de qualitat per a tothom. Amb aquest tipus de projectes contribuïm a assolir l’objectiu», afegeix Gemma Xarles, directora de l’Àrea de Globalització i Cooperació.



L’aprenentatge virtual (e-learning) per a facilitar l’accés a l’educació

El model d’aprenentatge virtual de la UOC permet adquirir un ensenyament de qualitat eliminant les distàncies i adaptant-se a les necessitats de les persones víctimes de desplaçaments forçosos. «L’ensenyament en línia els ofereix oportunitats per a poder reprendre la seva trajectòria educativa en unes circumstàncies en què el fet d’accedir a l’ensenyament presencial els és molt difícil, ja que es troben en una situació de transitorietat», explica Martínez Samper. Atorgant beques a l’estudi es facilita l’accés a l’educació superior a col·lectius infrarepresentats i es fomenta la diversitat a les aules virtuals, en què conviuen estudiants amb perfils molt diversos que s’enriqueixen mútuament.



Universitat refugi

No és el primer cop que la UOC acull estudiants refugiats. L’any 2017 la Universitat va llançar el seu propi programa de beques per a persones refugiades, i va oferir noranta-una places per a estudiar idiomes i especialitzacions. La primera convocatòria va tenir lloc el febrer del 2017 i va becar vint-i-cinc persones, la majoria d’origen sirià que residien als camps de refugiats de Grècia, per a estudiar idiomes.

En la segona convocatòria es van oferir vint beques per a idiomes i setze especialitzacions en els àmbits d’acció humanitària, nutrició i salut, traducció o cooperació al desenvolupament. Els beneficiaris, procedents d’arreu del món, van tenir l’acompanyament d’un mentor estudiant de la UOC per a facilitar-los l’adaptació al model d’aprenentatge en línia.

Un total de noranta-vuit candidats s’han presentat a la tercera convocatòria, que per primera vegada, a més d’idiomes i especialitzacions, ha ofert assignatures de l’Ateneu perquè els estudiants puguin conèixer el model d’aprenentatge de la UOC. En aquesta tercera edició, vint-i-set persones refugiades d’orígens tan diversos com Veneçuela, Hondures, Angola, Costa d’Ivori, Colòmbia, Togo, el Sàhara, Palestina, El Salvador, Mali, el Marroc i la República del Sudan han estat becades i començaran els seus estudis a la universitat entre els mesos de setembre i octubre.



El país amb més refugiats per capita del món

El Líban és un país petit que l’any 2011 tenia no gaire més de quatre milions d’habitants. Tanmateix, la seva població ha crescut un 25% en els darrers set anys: més d’un milió i mig de sirians hi han arribat fugint de la guerra civil que actualment enceta ja el seu setè any. Això ha fet que el Líban sigui el país que més refugiats acull en relació amb la seva població: un de cada quatre dels seus habitants és refugiat.

La pressió migratòria dels darrers anys ha provocat un augment sense precedents dels preus de l’habitatge en aquest país, i l’accés als serveis bàsics com l’aigua i els aliments és cada vegada més difícil. Segons l’avaluació de vulnerabilitat dels refugiats sirians al Líban el 2017 que ha publicat l’ACNUR, un 76% de les llars viuen per sota del llindar de la pobresa, i un 58% es troben en situació de pobresa severa. En aquest context, l’accés a l’educació en general i a la universitat en particular és d’una dificultat extrema.