La professió de tècnic o tècnica en Educació Infantil està en ple creixement, i així ho constata l’Observatorio de las ocupaciones con tendencia positiva en la contratació n , del Ministeri de Treball i Seguretat Social, corresponent a l’abril de 2018. A la demarcació de Girona, l’estudi mostra que s’han contractat un centenar de persones l’abril d’aquest any, una xifra que representa un augment del 177,50% respecte a l’any anterior. Aquesta professió afecta majoritàriament les dones, que han experimentat un creixement del 111% en el cas gironí, i també el col·lectiu menor de 30 anys, en què les 80 noies contractats representen un augment del 300% en relació amb el mateix període de l’any anterior.

L’observatori també destaca la demarcació de Barcelona, amb més de 500 persones contractades l’abril d’aquest any, una xifra que representa un creixement de gairebé el 17% respecte a l’abril de 2017. Pel que fa a Lleida, s’han fitxat 27 tècnics i tècniques en Educació Infantil, gairebé un 93% més si es compara amb el 2017. A les Terres de Ponent destaquen que 24 d’aquestes 27 places les han ocupat dones. Quant a Tarragona, l’estudi no detalla les xifres d’aquesta professió, sinó que remarca els 78 contractes que es fan de «Profesores y profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes».

A Espanya, i segons el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), la xifra de persones contractades titulades en el cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil ha augmentat en els darrers anys. Concretament, han passat de 18.991 persones contractades l’any 2005 a 32.026 l’any 2014. Aquestes més de 30.000 persones representen un creixement del 7,53% en relació amb l’any anterior. Per comunitat autònoma, destaca Catalunya (amb una contractació de 6.560 persones l’any 2014), seguida d’Andalusia (5.608) i la Comunitat de Madrid (4.855). El perfil de la persona contractada és una dona (94,09%), menor de trenta anys (53,54%) i a qui fan un contracte temporal (92,86%).



Jesuïtes Educació en col·laboració amb la UOC llancen un cicle d’FP superior d’Educació Infantil en línia

Jesuïtes Educació, no aliena a aquesta realitat, llança juntament amb la UOC un nou cicle d’FP d’Educació Infantil en línia a partir d’aquest curs. Aquest títol s’adreça a les persones que han decidit professionalitzar-se en l’àmbit de l’Educació Infantil i volen dissenyar, implantar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància per a poder treballar com a educadors infantils en jardins d’infància, centres educatius o de lleure, ludoteques, cases de cultura, biblioteques, granges escola, etc.

El director d’aquest cicle, Ramon Benet, destaca que un dels aspectes que es potencia en aquesta formació és «la creativitat que han de demostrar els futurs professionals a l’hora de dissenyar espais i activitats on els infants gaudeixin aprenent». A més, en destaca la metodologia, basada en «l’aprendre fent», en què els alumnes estan en contacte directe amb els infants. Els estudiants hauran de resoldre problemes, participar en el desenvolupament de projectes i treballar de manera col·laborativa. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho fan possible. En aquest marc, la funció del professor és bàsicament d’acompanyant, dinamitzador i mentor.

Un cop s’hagi acabat el curs, Benet explica que l’estudiant haurà après el següent:

Com és l’evolució dels infants en el seu desenvolupament motriu, cognitiu, verbal i social.

Com pot ajudar-los en les seves necessitats bàsiques i, alhora, motivar-los perquè vulguin ser autònoms.

Estratègies per a estimular el seu desenvolupament motriu, cognitiu, verbal i social.

Recursos i activitats que cal posar al seu abast perquè aprenguin jugant.

La manera de fer descobrir als infants les emocions, i també com poden controlar-les.

Jesuïtes Educació amb la col·laboració de la UOC ofereixen, des de l’octubre de 2016, estudis de formació professional en línia mitjançant un model educatiu que s’allunya de l’oferta convencional. Aleshores es van posar en marxa quatre cicles formatius de grau superior en línia: Desenvolupament d’Aplicacions Web, Gestió de Vendes i Espais Comercials, Màrqueting i Publicitat, i Administració i Finances. D’altra banda, el curs passat s’hi van afegir Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa i Integració Social, a més de la possibilitat de fer la doble titulació d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa i Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma. El març d’aquest any es va posar en marxa un cicle d’Integració Social.

El cicle formatiu de JE-UOC amb més demanda és el d’Administració i Finances, amb el 20% del total dels estudiants, seguit del d’Integració Social (19%) i el de Desenvolupament d’Aplicacions Web (12%).



Augmenta un 30% el nombre d’alumnes d’FP a distància

Segons dades del Ministeri d’Educació, els alumnes que trien fer formació professional van a l’alça. Amb les dades oficials més recents, és a dir, les que fan referència al curs 2016-2017, els alumnes que van triar cicles d’FP van ser 724.000 (345.365 de grau mitjà i 378.835 de grau superior), una xifra que representa un augment del 0,7% respecte al curs anterior. D’aquests estudiants, 77.915 van triar cicles en línia (27.399 de grau mitjà i 50.516 de grau superior), la qual cosa representa un increment del 26,1% i del 28,5%, respectivament.

De fet, dels onze cicles d’FP més demanats a l’Estat, n’hi ha set dins l’oferta educativa de Jesuïtes Educació en col·laboració amb la UOC, gràcies a l’acord que ambdues institucions van signar fa un any. Les dades són les següents: