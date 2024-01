Geolocalitzar una consulta mèdica concreta en un hospital podria ser un exemple concret de les possibilitats de la tecnologia que desenvolupa una xarxa estatal d'institucions, amb la participació del grup de recerca Internet Computing & Systems Optimization (ICSO), de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC.

La Red de Posicionamiento y Navegación en Interiores y Exteriores Delimitados (REPNIN+) té el finançament del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, per a impulsar recerca i desenvolupament tecnològic de l'Estat sobre posicionament i navegació en interiors i els anomenats espais intel·ligents, els que fan servir tecnologia per a aprofitar dades com, per exemple, la localització.

REPNIN+ promou l'intercanvi de coneixements per a potenciar les relacions internacionals i accelerar la transferència de tecnologia a la indústria. «L'objectiu és que diversos sectors rellevants —com ara la indústria, la sanitat, etc.— aprofitin el potencial dels avenços en posicionament i navegació en interiors i espais intel·ligents per a la seva activitat», apunta Antoni Pérez Navarro, investigador que coordina la participació de la UOC en la xarxa. REPNIN+ concentra els esforços en l'estudi del posicionament i navegació per a tot tipus de dispositius (robots, drons, persones, etc.) i ajuda al desenvolupament de tasques i garanties de seguretat.

En la xarxa s'estudien des de les tecnologies de posicionament, físicament, fins als algoritmes que el fan possible i les seves aplicacions, i també es tenen en compte els aspectes ètics i legals, entre altres qüestions.

REPNIN+ ha obtingut la màxima qualificació entre les xarxes d'excel·lència. És coordinada pel grup GEINTRA de la Universitat d'Alcalá de Henares i, a més del grup ICSO de la UOC, hi participen el grup LOPSI del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Gradiant - Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Galicia, l'institut de recerca DeustoTech, el grup SPCOMNAV de la Universitat Autònoma de Barcelona, el grup GISS de la Universitat d'Extremadura, la Universitat de Granada, els grups GIANT i GEOTECH de la Universitat Jaume I, i el grup MOVI de la Universitat de Múrcia.