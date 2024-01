El Palau Robert ha estat l’escenari de l’acte de benvinguda als 18 estudiants procedents del Líban que van arribar el mes passat a Catalunya per poder continuar els seus estudis. L’acte està presidit pels consellers de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, i Empresa i Coneixement, Àngels Chacón. També hi ha intervingut la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Margarita Arboix –en representació de les universitats públiques- i el rector de la Universitat Ramon Llull , Josep M. Garrell, per part de les privades i ha fet la lliçó inaugural el Dr. Lluís Recolons, investigador de Migrastudium.

El conseller Chakir el Homrani ha fet esment a la voluntat del Govern i de la ciutadania de Catalunya d’acollir persones refugiades. "És un gra de sorra absolutament necessari". S’ha referit a alguns dels programes impulsats per la Generalitat que fan possible l’acolliment i ha destacat el de mentoria. “N'estem molt orgullosos perquè és el valor afegit del model català d'acollida", ha subratllat. Finalment, ha manifestat la intenció d’ampliar el programa d’estudiants refugiats.

Per la seva banda, la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha agraït la participació de les universitats, organismes i persones que han fet possible "superar totes les barreres per poder acollir". "Avui demostrem que les universitats són espais educatius oberts, atractius, d’integració i acollida, com mostren les dades en les que més del 10% dels seus estudiants són nascuts a l’estranger, i que ja en els darrers cursos acollien o tenien matriculats cada curs a prop d’un centenar d’estudiants d’origen del Líban, Palestina o Síria".

Els joves que participen al programa d’acollida d’estudiants refugiats tenen entre 18 i 31 anys. La majoria són sirians, però també n’hi ha d’altres zones en conflicte. Els participants en el programa d’acollida cursen graus o màsters a les universitats catalanes per poder continuar els estudis que van haver d’abandonar a causa dels conflictes armats als seus països d’origen.

Els universitaris han vingut per cursar els següents estudis:

Màster en biotecnologia avançada (UAB)

Màster “Modelling for science and engineering” (UAB)

Màster en estudis anglesos avançats (UAB)

Màster en auditoria i comptabilitat (UAO)

Grau en geografia, ordenació del territori i gestió del medi ambient (UdG)

Màster en enginyeria informàtica (UdL)

Grau en arquitectura (UIC)

Màster de materials (UPC)

Màster en control automàtic i robòtica (UPC)

Grau en enginyeria civil (UPC)

Màster en estudis de migracions (UPF)

Màster en estudis internacionals en mitjans, poder i diferència (UPF)

Màster en màrqueting digital (URL)

Grau en enginyeria elèctrica (URV)

Grau en Biologia (UVic-CC)

Màster en diplomàcia i organitzacions internacionals (UB)

Grau en estudis anglesos (UB)

Màster en disseny urbà (UB)

Des de fa uns mesos, a més a més, han estat rebent classes de llengua castellana -a través de la UOC- i de llengua catalana -mitjançant la Direcció General de Política Lingüística- per facilitar la seva adaptació acadèmica.

L’estada d’aquests estudiants a les universitats catalanes és possible gràcies a la col·laboració entre l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Refugiats (ACNUR)- Líban, l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins a l’Orient Mitjà (UNRWA) i el govern de la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria de Migracions, Igualtat i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la Secretaria d’Universitats i Recerca, del Departament d'Empresa i Coneixement.

La selecció dels beneficiaris de la beca d’estudis es va fer directament al Líban per personal de la Secretaria de Migracions, Igualtat i Ciutadania (SMIC), en col·laboració amb l’ACNUR-Nord Àfrica i Orient Mitjà i de les universitats.

La SMIC assumeix el cost del viatge i l’estada dels estudiants i també s’ha encarregat de la selecció de les famílies acollidores i de mentors que es van inscriure al programa de mentoria del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades. Les universitats es fan càrrec de la matrícula dels estudis pertinents i han reclutat mentors i mentores perquè acompanyin els estudiants refugiats i els orientin tant en l’àmbit universitari com en el personal. Assistència Sanitària Col·legial n’ha facilitat gratuïtament la cobertura sanitària, juntament amb el Servei Català de la Salut.