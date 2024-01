L'ús diari de cigarretes electròniques augmenta el risc d'infart de miocardi

El primer estudi sobre la relació entre les cigarretes electròniques i l'infart de miocardi s'acaba de publicar a l'American Journal of Preventive Medicine. La recerca, liderada per investigadors de la Universitat George Washington i la Universitat de Califòrnia, alerta que l'ús diari de cigarretes electròniques s'associa a més risc d'infart de miocardi. Aquests resultats arriben en un moment en què a Espanya el consum d'aquest tipus de cigarrets va augmentant. Actualment hi ha 472.500 usuaris, segons la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV).



Tot i que aquestes cigarretes o e-cigs es promocionen com una alternativa menys perillosa que les cigarretes convencionals, els resultats d'aquesta recerca, extrets d'una anàlisi de dades recollides en una enquesta feta a 36.697 persones el 2014 i a 33.028 persones el 2016 més grans de 18 anys, mostren una vegada més l'impacte negatiu que tenen en la salut de les persones. Altres recerques fins ara havien apuntat possibles afeccions pulmonars, entre altres, derivades de l'exposició a components químics.



«Els e-cigs, encara que no tenen res a veure amb el tabac, perquè no contenen ni quitrà ni fum, normalment porten nicotina i provoquen, per tant, addicció. A més, en el vapor que els usuaris inhalen hi ha diferents substàncies nocives, menys nocives que el tabac, però no pas innòcues», explica el professor de Ciències de la Salut de la UOC i investigador de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia (ICO), Antoni Baena. L'ús dels líquids que aquests dispositius contenen no està regulat i, per tant, actualment no es pot garantir als consumidors que no n'hi hagi alguns que puguin contenir tòxics no identificats en l'etiquetatge.



A més, remarca Baena, no està demostrat que aquest tipus de cigarretes ajudin a deixar el tabac. De fet, els fumadors que passen a consumir l'e-cig per deixar el tabac, acaben majoritàriament fent un ús dual, és a dir, alternant el tabac i la cigarreta electrònica.





Una porta d'entrada dels joves a l'addicció de la nicotina



Un altre problema derivat de l'aparició d'aquests dispositius és l'ús que en fan els joves. A Espanya s'ha detectat una tendència a l'alça en els darrers anys i en països com els Estats Units s'ha declarat com a epidèmia dins d'aquest col·lectiu. «Els joves comencen fumant vapor amb gustos de préssec, mango, menta, etc., i no s'adonen que acaben enganxant-se a la nicotina», alerta el professor de la UOC.



Les formes que poden adoptar aquestes cigarretes, també anomenades vaporitzadors electrònics, és molt variada. Poden semblar cigarretes convencionals, pipes o fins i tot un pendrive o USB. «En aquest darrer cas és especialment perillós perquè és un dispositiu que, a més de poder-se carregar més fàcilment i tenir una bateria que dura més, és més difícil de distingir d'un USB normal i, per tant, més fàcil que passi inadvertit pels professors i pares», adverteix Baena. Com que té poc vapor i fa poca olor —afegeix aquest expert—, fer-lo servir als lavabos o al pati puntualment no deixa rastre.



Un dels dispositius amb aspecte d'USB que predomina entre els joves americans és el JUUL. Aquest invent desenvolupat a Sillicon Valley allibera, segons apunten diversos experts, més nicotina que altres cigarretes electròniques i la mateixa que el tabac. «Té el doble de nicotina (52 mil·ligrams per mil·lilitre (mg/ml)) del que estaria permesa a Espanya per llei (20 mg/ml)», explica Baena. De moment el JUUL no ha arribat a Espanya, però, com adverteix l'investigador, cal anar amb compte perquè es poden adquirir a botigues en línia com Amazon o Aliexpress.