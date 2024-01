El Govern espanyol i el Govern de la Generalitat de Catalunya han expressat recentment la voluntat d’establir una estratègia per a la ciència oberta, un moviment que promou una ciència més accessible i participativa per a tothom, reproduïble i transparent. La UOC, per a contribuir a la creació col·laborativa i la difusió del coneixement en la societat, impulsarà un pla d’acció per a posar en obert el coneixement que es genera a la Universitat.



«L’aposta és transformar la Universitat en un node obert que projecti el coneixement de dins cap enfora i que alhora pugui connectar amb contribucions externes i enriquir-se’n», explica la vicerectora de Globalització i Cooperació, Pastora Martínez Samper. «La UOC - afegeix Martínez - vol esdevenir una institució veritablement global i social, més porosa i participativa, i contribuir d’aquesta manera a superar els reptes internacionals de sostenibilitat, molts dels quals s’identifiquen a l’Agenda 2030 de l’ONU».



El projecte, anomenat Pla d’Acció de Coneixement Obert, es presentarà en el IV Seminari d’Edició Científica, organitzat per la UOC, que tindrà lloc el 22 d’octubre a les 12 h a Barcelona, en el marc de la Setmana Internacional de l’Accés Obert (del 22 al 28 d’octubre). Martínez explicarà els eixos i els processos que configuren aquest treball de transició envers un model més compromès amb el coneixement científic com a bé públic i que, al seu torn, permet visibilitzar l’excel·lència de la recerca i de la formació de la UOC.

Entre les línies d’acció principals, es preveu promoure l’accés obert (AO) a les publicacions científiques i conscienciar la comunitat científica dels avantatges que ofereix. «Així, es fomenta l’acceleració de la recerca i la cooperació entre investigadors», assenyala la vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la UOC, Marta Aymerich.

En el seminari, el catedràtic de la Facultat de Biblioteconomia i documentació de la Universitat de Barcelona Ernest Abadal explicarà els antecedents teòrics de la Ciència Oberta, els valors amb els quals connecta i els programes polítics que hi ha en aquest moment per posar-la en pràctica.



Un micro-MOOC d’introducció a l’accés obert, a Twitter



Per a sensibilitzar envers l’accés obert i generar compromisos amb la publicació oberta, la UOC lidera la segona edició del Micro-MOOC de l’Accés Obert, un curs gratuït a Twitter, que enguany s’imparteix en català i anglès. Els continguts del curs, que comença el 22 d’octubre i acaba el divendres 26, es piularan cada dia en el compte @moocmicro a partir de les 10 h en català, amb l’etiqueta #OAMOOC, i a partir de les 12 h en anglès, amb l’etiqueta #OAMOOC18 .



Aquesta iniciativa, que té com a objectiu difondre conceptes i nocions bàsics de l’accés obert, tot i que s’adreça especialment a investigadors i estudiants universitaris, és oberta a qualsevol persona que hi estigui interessada.



En el curs hi participen la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Ramon Llull, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i la Universitat Jaume I, i hi col·laboren el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, l’Associació Europea d’Universitats, l'SPARC Europe i la Lliga de les Biblioteques Europees de Recerca (LIBER).



Un documental per a debatre el negoci de les editorials acadèmiques



Quin preu té la publicació de la recerca? Quins són els costos amagats de l’edició acadèmica? Per què cal impulsar l’accés obert a les publicacions científiques? Per donar resposta a aquestes preguntes i a d’altres, la UOC i la Universitat de Barcelona (UB), en el marc de la Setmana Internacional de l'Accés Obert, projectaran el dimecres 24 d’octubre a les 17 h la mostra gratuïtadel documental Paywall. The Business of Scholarship als Cinemes Girona de Barcelona.



Després de la projecció, hi haurà un debat amb Alexandre López, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, i amb l’activista Brian Russell, voluntari de l’ONG neerlandesa Collaction.org, dedicada a buscar solucions a qüestions d’acció col·lectiva, entre les quals hi ha la ciència oberta.