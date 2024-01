La UB, la UPC i la UOC promouen un Observatori de l'Accés Obert

L’Observatori de l’Accés Obert té l’objectiu de monitorar l’estat actual de la publicació en obert en les tres institucions participants, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i a la UOC. Gràcies a l’ús d’una metodologia comuna, l’Observatori vol analitzar els costos i els hàbits dels investigadors a l’hora de publicar en obert i examinar l’eficàcia dels mandats institucionals.



Des de l’Observatori es fa una crida a totes les universitats i centres de recerca que vulguin contribuir a configurar «el paisatge complet de les publicacions científiques en accés obert de Catalunya», proclama la directora dels Serveis de Biblioteca per a la Recerca de la UOC, Clara Riera.



«Si volem prendre decisions, cal tenir evidències i, fins ara no teníem dades de la situació de l’accés obert en les nostres institucions», explica el responsable de la Unitat de Recerca i Innovació del CRAI de la UB, Ignasi Labastida.



Coincideix amb aquesta idea la cap de la Unitat de Recursos per a la Recerca del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC, Anna Rovira: «Les universitats han de tenir dades globals per a prendre decisions. Si no mostrem dades, difícilment podrem aconseguir més suport i complicitats per a avançar».



Rovira concep l’Observatori com un canal per a visibilitzar l’impuls que durant anys han donat les universitats catalanes a la publicació en obert: «tot i que ens agradaria estar encara millor del que estem, hem aconseguit avançar molt i hem de fer-ho visible».



L'Observatori

Neix el juliol del 2016, arran d’una trobada entre el Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC i el CRAI de la Universitat de Barcelona. Més tard, s’incorpora també al projecte la Biblioteca de la UOC. Seguint les iniciatives d’altres països com Dinamarca, els Països Baixos i el Regne Unit, aquestes tres universitats catalanes reuneixen els seus resultats per avançar conjuntament en matèria d’accés obert.



Les primeres evidències

L’Observatori actualitza anualment la informació dels articles científics en accés obert i en tancat, a partir de les fonts Web of Science i Scopus. En aquests moments, ja es poden consultar, cas per cas, els percentatges de publicació dels últims sis anys, mitjançant les anomenades vies daurada, híbrida i verda.



​Les primeres dades evidencien que la principal estratègia de publicació en obert de la UOC és la via daurada, és a dir, la publicació d’articles a les revistes en accés obert. La segona via, en canvi, és la verda, l’autoarxivament en el repositori institucional, l’O2 Repositori UOC.



Pla d'Acció de Coneixement Obert

La participació de la UOC a l'Observatori s'engloba dins el Pla d'Acció Coneixement Obert de la UOC que, entre els seus objectius principals, vol augmentar l'accés obert a les publicacions científiques.



La UOC, per a contribuir a la creació col·laborativa i la difusió del coneixement en la societat, impulsarà un pla d’acció per a posar en obert el coneixement que es genera a la Universitat.«L’aposta és transformar la Universitat en un node obert que projecti el coneixement de dins cap enfora i que alhora pugui connectar amb contribucions externes i enriquir-se’n», explica la vicerectora de Globalització i Cooperació, Pastora Martínez Samper.