L'Ajuntament ha destinat una línia de subvenció de 345.000 € a ajuts per establiments i associacions que impulsaran el desenvolupament de projectes de transformació digital. Aquesta és la primera vegada que el consistori crea un ajut a la digitalització destinat no només a les associacions de comerciants sinó als establiments individuals per a projectes concrets de cada un d'ells.

Un cop rebudes les sol·licituds d'ajut, el pressupost inicial de 300.000€ s'ha ampliat en un 15% fins al 345.000€ per donar-hi resposta a totes les peticions rebudes. En total, s'han rebut 168 sol·licituds que compleixen els requisits. D'elles, 139 són comerços individuals de proximitat i 29 associacions que duran a terme projectes per repercutir en els establiments associats.

El regidor de Turisme, Comerç i Mercats, Agustí Colom, ha destacat que «per primera vegada les subvencions també es destinen als comerços individuals perquè són ells qui millor poden concretar les seves mancances i les potencialitats que poden arribar a desenvolupar. Ho hem amb una autodiagnosi de cada comerç per conèixer el seu perfil i se'ls ha acompanyat per orientar-los sobre quins eren els projectes que més s'adequaven per continuar avançant».

La nova línia de subvencions segueix la línia de treball marcada per la Mesura de Govern de Digitalització presentada el passat mes de març a la Comissió d'Economia. A banda, segueix també les recomanacions de l'estudi «Comerç barceloní de proximitat: impacte de la venda online i oportunitats de negoci digital» de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), encarregat per l'Ajuntament. L'estudi, dut a terme pel grup de recerca Digital Business Research Group dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, recomana avançar en el nivell baix de maduresa digital dels comerços, bastants dels quals no tenen presència o tenen una presència molt bàsica a Internet.

La investigadora de la UOC i experta en comerç electrònic Inma Rodríguez-Ardura ha destacat que «el comerç local de proximitat de Barcelona ha sabut crear una relació de confiança amb els consumidors i pot capitalitzar-la amb èxit en les seves iniciatives de comerç electrònic. L'establiment físic i la botiga de comerç electrònic no s'haurien de concebre com a canals separats, on es treballa en paral·lel. Cal integrar-los per aprofitar els avantatges que cada entorn aporta al consumidor i així augmentar el valor total que se li proporciona».

Els ajuts estan destinats als comerços al detall situats a peu de carrer, i a les empreses de serveis de taller mecànics, fotografia, copisteries i arts gràfiques, reparacions, agències de viatges detallistes, tintoreries i bugaderies, perruqueries i salons d'estètica, serveis de menjar preparat i càtering i bars i restaurants. Els projectes poden anar des de l'obtenció d'una presència bàsica a Internet fins a la contractació de serveis de comunicació digital, màrqueting digital o la participació en plataformes de venda en línia, directoris especialistes o plataformes de senyalització digital (digital signage).



Districtes amb més començos sol·licitants: Gràcia, Eixample, Sants-Montjuïc i Sarrià-Sant Gervasi

Des d'una perspectiva territorial, el districtes amb més comerços que han presentat sol·licituds, coincidint amb els comerços amb més presència comercial, són Eixample (29,2%), Gràcia (18,5%) i Ciutat Vella (11,3%).

Sol·licituds aprovades (Associacions i Establiments) Districte Sol·licituds aprovades % Sol·licituds EIXAMPLE 49 29,2% GRÀCIA 31 18,5% CIUTAT VELLA 19 11,3% SANT MARTÍ 13 7,7% SANTS - MONTJUÏC 13 7,7% LES CORTS 12 7,1% NOU BARRIS 10 6,0% SARRIA - SANT GERVASI 9 5,4% SANT ANDREU 8 4,8% HORTA - GUINARDÓ 4 2,4% Total general 168 100,0%



Sol·licituds d'establiments aprovades Districte Sol·licituds aprovades d’establiments % Sol·licituds EIXAMPLE 38 27,3% GRÀCIA 27 19,4% CIUTAT VELLA 16 11,5% SANT MARTÍ 11 7,9% SANTS - MONTJUÏC 10 7,2% LES CORTS 10 7,2% NOU BARRIS 8 5,8% SARRIA - SANT GERVASI 8 5,8% SANT ANDREU 8 5,8% HORTA - GUINARDÓ 3 2,2% Total general 139 100,0%

Des d'una perspectiva de maduresa digital, i en referència als establiments, els districtes que presenten un índex de maduresa mes avançat són Gràcia (amb un índex de 36.8), Eixample (36.3), Sants Montjuic (35.3) i Sarrià Sant Gervasi (31,4) que es correspon amb un nivell de maduresa de «Presència Amplia», mentre que la resta districtes tenen una «Presència Bàsica».