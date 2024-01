«Les mares es perceben com a menys competents i compromeses amb la feina que les no-mares i que els homes amb fills o sense». Aquesta és la conclusió, coneguda com a «pena de la maternitat» o «mur matern», a la qual arriben totes les recerques que s’han fet tant experimentalment com de camp entre els homes i les dones en el context laboral i que recull el llibre Estereotipos de género en el trabajo (Editorial UOC), escrit per la doctora en Psicologia Social i professora col·laboradora de la UOC Maria Àngels Viladot i la catedràtica en Psicologia Social i Economia Melanie Caroline Steffens.

Com afecta aquesta percepció des del punt de vista pràctic a una mare en l’àmbit laboral? Segons diversos treballs de camp fets pels investigadors Stephen Benard i Shelley J. Correll («Normative Discrimination and the Motherhood Penalty» o «Getting a Job; Is There a Motherhood Penalty?»), a les dones amb fills se’ls exigeix uns resultats millors que a la resta quan fan una prova per accedir a una feina, alhora, tenen menys possibilitats de ser proposades per a un ascens i reben menys recomanacions de contractació. De fet, el llibre recull que les dones sense fills tenen fins a sis vegades més probabilitats de rebre una recomanació per a ser contractades que les que són mares. «Quan tens un fill, les normes socials fan que acabi essent la dona la que agafi el rol de fer-se càrrec de les tasques domèstiques i de l’atenció dels infants, cosa que provoca que es tingui la percepció que no estarà tant per la feina», explica Viladot.

En aquest sentit, Benard i Correll van fer un experiment l’any 2010 en què van enviar més de 1.200 currículums diferents de resposta a ofertes de treball. Les dones sense fills van rebre més del doble de trucades que les mares amb una qualificació exactament idèntica.

En canvi, la percepció dels homes que es converteixen en pares és just la contrària. Els estudis conclouen que els homes amb fills semblen més compromesos amb la feina que els que no en tenen. De fet, als pares, respecte dels homes que no tenen fills, se’ls permet arribar més dies tard a la feina, se’ls ofereixen salaris més alts, també són recomanats més sovint per a ocupar càrrecs directius i tenen més possibilitats per a ser proposats per a ascensos. «Els pares estan més protegits que els que no ho són, perquè l’estereotip social diu que el pare és el que ha de mantenir a la família i aquest rol fa que estigui més lligat a l’empresa», concreta Viladot.

Estereotipos de género en el trabajo denuncia que, a banda de ser percebudes com a menys competents, les mares treballadores també pateixen una altra discriminació: socialment són percebudes com a «menys femenines o acollidores» que les mares que es queden a casa. «Les recerques, en canvi, conclouen que els homes treballadors que es converteixen en pares no solament mantenen la percepció de ser competents, sinó que a més també guanyen la percepció de calidesa», recull el llibre.

Es poden escapar, les dones, de la sanció de la maternitat? Viladot i Steffens asseguren que sí, sempre que deixin clara i explícita la seva vocació per la feina. «En un estudi del 2014 fet a Espanya, les dones que van deixar clar que estaven lliurades a la feina van rebre dels participats en la recerca recomanacions de contractació tan bones com els pares consagrats a la família i a la feina. Només les dones que van dir que estaven lliurades a la família van rebre menys recomanacions. El mateix patró es va repetir en l’assignació de recursos i oportunitats laborals», concreten Viladot i Steffens en el llibre.

Per a Viladot, la manera de posar fi a la discriminació de les dones treballadores és que s’acabi la distribució desigual de la feina domèstica i de la cura dels nens entre els pares i les mares. «En aquest punt, un aspecte clau és que la llei obligui els homes a assumir el permís de paternitat tal com fan les dones.» Aquest pas farà que l’home s’enfronti al fet de tenir una experiència que no ha tingut abans i que el farà ser més sensible davant d’aquesta situació, i alhora, la dona veurà que l’home, malgrat que tingui cura dels seus fills, no perd la « masculinitat» .