Una sèrie de cinc capítols és la proposta audiovisual de l'equip de Comunicació Interna de la Universitat per a traslladar els valors de la institució a docents, investigadors i personal de gestió. El resultat és Una sèrie de valors, protagonitzada per una quarantena de treballadors que voluntàriament fan d'actors i figurants sota la batuta de l'actor Roger Coma. El projecte, realitzat el 2017, acaba de ser seleccionat en la categoria de millor projecte audiovisual de l'Estat espanyol que atorga l'Associació Europea de Comunicació Interna (European Association for Internal Communication). El 22 de novembre se sabran els guanyadors a la ciutat eslovena de Ljubljana.

La iniciativa seleccionada consta de cinc capítols, cadascun dels quals tracta d'un dels cinc valors de la Universitat.

Capítol 1. «El tupper»: el valor del respecte

Capítol 2. «Les samarretes»: el valor del compromís

Capítol 3. «El nou»: el valor de la transparència

Capítol 4. «La fotocopiadora»: el valor de la sostenibilitat

Capítol 5. «La reunió»: el valor de la professionalitat

La quarantena d'actors que hi surten són treballadors de la Universitat i una part dels elements del guió també són propostes del personal de gestió i acadèmic. Mesos abans d'enregistrar la sèrie es va posar en marxa un procés participatiu amb aquest propòsit doble: aconseguir actors i idees per al guió. La resposta va ser molt positiva: quaranta voluntaris per a fer d'actors i figurants i una trentena de propostes per al guió. D'aquesta manera, els cinc capítols de la sèrie són només el resultat final de tot un projecte que ha permès anar traslladant progressivament els valors de la UOC i els comportaments que s'hi associen al conjunt dels treballadors. En tots els casos han batut rècords de visualitzacions de vídeos interns i han superat les 700 visites per capítol.

Cadascun d'aquests capítols dura uns quatre minuts i està disponible en tres idiomes (català, espanyol i anglès), en coherència amb la voluntat d'avançar cap a una universitat global. Tota la sèrie —des del guió i el càsting fins a la direcció d'actors, l'enregistrament i el muntatge— ha quedat en mans d'un equip de professionals liderat per l'actor, guionista, productor i director Roger Coma.

«Aquest encàrrec era sobre valors i comportament, i vaig pensar que era ideal per a enfocar-lo des del punt de vista de la comèdia. Pivota sobre el realisme, però des de l'humor, amb moltes llibertats que l'humor demana, com el surrealisme. I és una sèrie web en el sentit que són càpsules de cinc minuts, àgils de consumir, sobretot de consum de mòbil», explica Coma.

Per al director de Comunicació Interna de la UOC, Arnau Cillero, «és un orgull haver liderat un projecte com aquest. L'atreviment i fer les coses d'una manera diferent sovint tenen premi, i aquest n'és un bon exemple». Segons el director de l'Àrea de Comunicació, Lluís Rius, «el més important d'aquesta campanya és que va servir d'excusa per a descobrir o per a reconèixer els valors de la UOC d'una manera viscuda, que era el que ens proposàvem».

