Qui és i com compra el 'Black Friday Lover'

Fa setmanes que els consumidors estan exposats a un bombardeig de missatges per canals tradicionals (ràdio, televisió o premsa), però també per les xarxes socials, webs o mitjançant la publicitat digital, que promocionen el Black Friday, una jornada de descomptes que a Espanya va arribar tímidament l’any 2012 procedent dels Estats Units i que ja està plenament consolidada. S’estima que enguany els espanyols es gastaran 89 euros de mitjana en compres aquest dia, xifra que representa un 9% més en comparació amb l’any passat, segons es desprèn del Baròmetre de tendències de compres nadalenques 2018, fet pel banc American Express i que recull l’agència Europa Press. El perfil majoritari és el d’un consumidor d’entre 25 i 45 anys que aprofita per a fer les compres de Nadal per a la família. Tecnologia, moda, complements i productes culturals (llibres i música) seran els més venuts.

Si hi ha un col·lectiu que sobresurt en les compres del Black Friday, que se celebra el 23 de novembre, i del Cyber Monday, que tindrà lloc el 26 de novembre, és el dels mil·lennials, és a dir, les persones nascudes entre els anys 1981 i 1996, que ara tenen entre 22 i 37 anys, segons la classificació feta pel Centre de Recerca Pew. Segons l’estudi d’American Express, el 64% d’enquestats d’aquesta generació té la intenció d’aprofitar aquest dia, xifra que representa un 8% més que fa un any. De mitjana, es gastaran 99 euros, 10 més que la mitjana estatal, i quatre de cada deu compraran tecnologia.

La professora col·laboradora del grau de Màrqueting i Investigació de Mercats dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC Jessica Lingan situa dins d’aquest grup els que ella anomena Black Friday lovers, és a dir, consumidors que tenen entre 25 i 35 anys connectats permanentment; pendents del que diuen les marques sobre la jornada promocional; que compren contingut per internet; que busquen recomanacions i opinions abans de fer les compres; que s’uneixen a fòrums o usen les xarxes socials per a demostrar el seu interès pel Black Friday; que revisen els perfils socials de les marques per a identificar promocions vigents atractives; que comproven els terminis de lliurament, les despeses d’enviament, la garantia, les devolucions...

Lingan explica que són persones que tenen una gran experiència en el canal digital, que es reserven un pressupost per a comprar durant el Black Friday o el Cyber Monday i que s’interessen per ofertes de tecnologia, viatges i lleure. La seva raó principal per a comprar per internet, a banda del preu, són les opcions que els dona la xarxa de fer-ho en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.

Lingan afirma que les darreres setmanes s’ha incrementat la publicitat digital als buscadors i les xarxes socials, especialment a Instagram i Facebook, a la recerca d’aquest perfil de consumidor que, majoritàriament, només compra en botigues que venen en línia.



Les cerques a Google es disparen

L’interès del Black Friday i el Cyber Monday es posa de manifest en les cerques que en fa la població en buscadors com ara Google, que en els últims dos anys s’han incrementat un 50% a Espanya, segons l’eina Google Trends. L’estadística també posa en relleu que a mesura que s’acosta la data del Black Friday, sobretot a partir del 27 d’octubre, les cerques a Google amb els mots Black Friday creixen exponencialment. Les marques coneixen aquest interès i fa setmanes que estimulen descomptes interessants o que envien ofertes personalitzades als consumidors mitjançant butlletins.



Un 447% més de vendes que un dia normal

A Espanya, les vendes durant el Black Friday l’any passat, en comparació amb un dia normal d’octubre, van créixer un 447%, segons es desprèn d’un estudi de la plataforma publicitària Criteo. Una dada que reforça l’interès del comprador per aquesta jornada i que fa que cada cop més comerços se sumin a la iniciativa. Fins i tot farmàcies, clíniques d’estètica o veterinàries ofereixen descomptes aquest dia.

La professora dels estudis de Màrqueting dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC Neus Soler explica que el petit comerç és més reticent a seguir el que marquen les grans superfícies, ja que no té recursos per a fer-ho, però diu que «no tenen cap altre remei» si volen fer de calaix, ja que bona part dels compradors ja utilitza el Black Friday o el Cyber Monday per a fer les compres de Nadal. «La crisi econòmica va marcar un punt d’inflexió i la gent cada cop té més al cap aprofitar ofertes i promocions», explica Soler.

Si el 2012 la facturació del Black Friday va representar l’1,63% del total de vendes fetes en un any, el 2016 la xifra es va enfilar al 5,3%, segons un informe de l’Associació Espanyola de l’Economia Digital (Adigital).

L’estudi d’American Express mostra que els mil·lennistes són els que compraran més i gastaran més, mentre que els que ho faran menys són els joves de l’anomenada generació Z (adolescents actuals), ja que no disposen d’ingressos. En canvi, l’11% de les persones més grans de 50 anys que se sumaran a la iniciativa es gastarà més de 300 euros. L’enquesta també posa el focus en les poblacions. Així, preveu que el 40% dels madrilenys participaran en el Black Friday, un 7% més que el 2017, amb una despesa mitjana de 105 euros. En canvi, només el 26% dels barcelonins preveu participar-hi, amb una despesa mitjana de 64 euros. Tecnologia, moda, complements i productes culturals (llibres i música) seran els productes més venuts.



Vendes físiques i digitals, al 50%

L’estudi d’American Express posa en relleu que el 55% dels espanyols comprarà en botigues físiques, xifra que representa un augment del 3% en comparació amb l’any passat, i que el 51% també ho farà en línia. Un canal, el de la compra digital, que any rere any guanya més adeptes. Segons l’Estudi Anual d’eCommerce 2017, elaborat per les consultories IAB Spain i Elogia, el 74% dels internautes espanyols ja compra en línia; cada cop gasta més en les seves compres, uns 80 euros de mitjana, i ho fa unes tres vegades al mes. L’ordinador és el dispositiu més utilitzat per a fer aquestes compres, però destaca el creixement del mòbil, en el qual confia el 38%, especialment els joves.

La professora Neus Soler explica que és tanta la influència del telèfon mòbil que moltes empreses que venen per internet han creat una aplicació per a vendre-hi. «Vivim en la societat de la immediatesa. La gent vol fer les coses al moment i el mòbil hi contribueix molt», explica. Segons l’estudi de Criteo, els detallistes amb una aplicació de compra registren el 50% de les transaccions en línia des de dispositius mòbils.

La majoria d’establiments que s’han sumat al Black Friday o al Cyber Monday tenen punts de venda físics i digitals. Les compres es fan en els dos canals, si bé el fet que hi hagi diversos dies de descomptes permet que el comprador vagi a les botigues físiques per a veure, tocar i provar el producte, si bé després el pot acabar comprant per internet.



Que no ens enganyin

La professora Neus Soler explica que qualsevol que hagi comprat un producte durant el Black Friday té dret a tornar-lo si no li ha agradat. Hi ha comerços que no permeten aquestes devolucions, però això no és legal. Recomana, si és possible, comparar els preus, ja que de vegades alguns comerços enganyen el client apujant-ne el preu inicial.