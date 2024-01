La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i Radio ECCA han signat un conveni de col·laboració per a impulsar la formació universitària dels estudiants de Radio ECCA, i també per a afavorir les pràctiques professionals d'estudiants de la UOC, aprofitant la metodologia de formació en línia que caracteritza aquestes dues institucions. L'acord té una durada de tres anys, prorrogable tàcitament per períodes iguals.

La UOC treballarà amb Radio ECCA com una de les organitzacions amb què desenvoluparà el pla de treballs finals participatius (TFP), una alternativa als treballs finals de màster o grau en què s'involucren entitats sense ànim de lucre per a la transferència de coneixement. Els TFP són una iniciativa pionera de la UOC en què es convida els estudiants a proposar solucions per a problemes reals de la societat. Per mitjà de la reflexió, però també de l'acció, s'inicien investigacions que tenen per objectiu la transformació social. A més, l'acord signat ajudarà que estudiants i treballadors de Radio ECCA puguin continuar la seva formació, matriculant-se a la UOC amb descomptes i ajuts econòmics.

El vicerector de Docència i Aprenentatge de la UOC, Carles Sigalés, ha destacat la tasca que fa Radio ECCA a l'hora d'afavorir la transformació social per mitjà de l'educació. La UOC comparteix la mateixa missió, ha afegit el vicerector, que ha expressat la seva satisfacció de poder oferir als estudiants i els treballadors l'àmplia oferta acadèmica digital d'aquesta universitat catalana.

Precisament, el caràcter en línia de la UOC és un dels factors que n'ha afavorit el creixement a les illes, «ja que, tot i que les universitats canàries també ofereixen formació no presencial, nosaltres completem aquesta oferta», ha explicat Sigalés. L'aposta de la UOC per les illes Canàries és «històrica», ha ressaltat, i la seva comunitat, estudiants i graduats, creix any rere any. Actualment, la UOC té 1.051 alumnes, un 30% més que el curs passat. Els estudiants canaris demanen sobretot els graus de Psicologia, Dret i Enginyeria Informàtica, i els darrers cursos han augmentat notablement les inscripcions al màster universitari de Nutrició i Salut.

«Radio ECCA és una institució de gran prestigi i trajectòria a les illes Canàries i estic segur que aquest conveni és només el començament d'una relació que durarà i s'ampliarà amb el temps», ha conclòs el vicerector.

Lucas López, director general de Radio ECCA, ha assenyalat al seu torn que aquest acord «segella una nova aliança que permetrà avançar en la millora formativa dels nostres estudiants i, a totes dues institucions, complementar-se per a oferir als qui estudien i treballen als seus centres noves possibilitats de creixement personal i professional».

López ha afegit que la col·laboració tant per als treballs de màster i grau com per a les pràctiques «permetrà a totes dues institucions reconèixer valors del món de l'ensenyament que o no s'havien potenciat o encara no s'havien desenvolupat, però que ens obriran nous camps d'anàlisi i treball».

«És, sens dubte, un acord que no solament beneficia les institucions que representem; també obre una porta vital als estudiants, i, per tant, significa un salt qualitatiu en la formació insular», ha assenyalat el director titular de Radio ECCA.

La UOC té dues seus físiques d'atenció als estudiants a les illes, fruit de l'aliança amb les institucions culturals Gabinet Literari de Las Palmas de Gran Canaria i Cercle de Belles Arts de Tenerife.