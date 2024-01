L'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) ha proposat, aquest dijous, un pla de xoc de deu anys per a poder renovar les plantilles de personal docent i investigador i reduir, així, progressivament la interinitat i la precarietat laboral a les universitats. El pla també facilitaria l'accés dels joves a la carrera acadèmica. Aquesta demanda l'ha feta el president de l'ACUP i rector de la UOC, Josep A. Planell, durant la seva compareixença davant la Comissió d'Empresa i Coneixement del Parlament de Catalunya.

Planell també ha defensat la necessitat de reforçar l'autonomia universitària i de recuperar a curt termini l'horitzó de finançament de la Generalitat acordat en el Pla de finançament 2007-2010, de 1.000 milions d'euros anuals. «Un model de finançament estable asseguraria la suficiència econòmica de les universitats per a poder complir les seves missions de formació i recerca científica, de transferència de coneixements i de compromís social», ha assegurat.

Així mateix, el president de l'ACUP ha destacat l'efecte multiplicador de l'activitat econòmica del sistema públic català de coneixement, fent referència a l'Informe d'impactes socioeconòmics de les universitats i el sistema públic de recerca de Catalunya. «Les universitats públiques catalanes contribueixen a l'economia catalana amb l'1,4% del PIB i generen prop de 45.000 llocs de treball a temps complet. Per cada 100 euros públics invertits a les universitats catalanes, aquestes en retornen 402 a l'economia catalana», ha detallat.

L'ACUP defensa la gran contribució del sistema universitari públic català com a agent econòmic i social, a més de generador de coneixement. Remarca el potencial de les universitats per a contribuir a l'Agenda 2030 i als objectius de desenvolupament sostenible (ODS), aprovats per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre del 2015 mitjançant la resolució «Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible», aportant solucions locals a les problemàtiques globals.

Planell ha comparegut acompanyat de la resta de rectores i rectors de les universitats públiques catalanes, de la presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona (UdG) i del secretari executiu de l'ACUP.



Sobre l'ACUP

L'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) aplega les universitats de Barcelona (UB), Autònoma de Barcelona (UAB), Politècnica de Catalunya (UPC), Pompeu Fabra (UPF), Girona (UdG), Lleida (UdL), Rovira i Virgili (URV) i Oberta de Catalunya (UOC).