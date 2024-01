L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER) han signat un conveni marc de col·laboració per tal de fomentar la recerca científica, promoure l’excel·lència en els àmbits d’actuació de les dues associacions i promoure el debat sobre el paper de la ciència i la innovació entre la ciutadania a Catalunya.

La signatura ha tingut lloc avui, dimarts 4 de desembre de 2018, a la seu de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) de la mà de Josep A. Planell, rector de la UOC i president de l’ACUP, i Josep Samitier, director de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i president de l’ACER. Tots dos representants han mostrat així el seu compromís per a treballar conjuntament en els quatre àmbits de col·laboració següents:

Gestió de la recerca i innovació i avaluació de l’R+D+I

Comunicació i divulgació científica

Anàlisi i estudis

Foment de l’excel·lència

Mitjançant aquest conveni, les dues institucions fan palesa la necessitat d’articular un pacte de país per la recerca i l’ensenyament superior i una llei de la ciència que doni cobertura i estabilitat al sistema de recerca català i li dibuixi un horitzó de futur. «És indispensable disposar d’un marc regulador estable que doti el sistema de la seguretat, l’estabilitat i l’agilitat necessària», ha explicat Josep Samitier, director de l’IBEC i president de l’ACER. «Les universitats i els centres de recerca ens comprometem a treballar conjuntament per a assolir els objectius que permetin fer de Catalunya un referent en recerca, innovació i ensenyament superior», ha detallat Josep A. Planell, rector de la UOC i president de l’ACUP.

Per tal de generar un creixement sostingut i ocupació qualificada, un dels primers passos que abordarà la col·laboració serà treballar per a aconseguir una inversió en R+D interna respecte del PIB que s’acosti gradualment a la mitjana europea. Així, doncs, es treballarà per a assolir el compromís de passar de l’1,46% actual al 2% (inversió mitjana de l’R+D / PIB en l’àmbit europeu) en els pròxims anys.

S’ha creat una comissió per a fer el seguiment d’aquest conveni marc, que es reunirà un cop l’any. En aquestes reunions es proposarà un pla anual d’accions a seguir per a complir els objectius del conveni i s’avaluaran els resultats obtinguts fins al moment.

Sobre l’ACUP i l’ACER

L’ACUP aplega la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

L’ACER és una associació que agrupa 37 de centres de recerca autònoms i amb personalitat jurídica pròpia que tenen la seva seu a Catalunya. Representa el conjunt d’entitats associades; en promou l’impacte, la visibilitat i la projecció a la societat; fomenta les sinergies i les col·laboracions entre els associats i els altres agents del sistema de recerca i innovació, i vetlla perquè els centres de recerca tinguin un paper rellevant en la definició de la política científica nacional i internacional.