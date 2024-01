Espanya se situa en el segon lloc en el rànquing en despesa estimada per a aquesta campanya de Nadal, arribant als 601 €, per sota només de la Gran Bretanya. Els espanyols es gastaran una mitjana de 258 € en regals, 40 € més des de l’any 2014, un augment d’un 19% des de la sortida de la crisi. Segons l’estudi «Tendencias de consumo en Navidad de 2018» de Ebay, els més petits de la casa són els líders del rànquing de les persones a qui es destina un pressupost més alt, un total de 166€, amb un augment des del 2016 de més de 15€. «Es pensa equivocadament que els nens tenen més necessitat de rebre que de donar i per això se’ls omple d’objectes», alerta José Ramón Ubieto, professor de Psicologia de la UOC. Segons l’estudi, els espanyols preveuen comprar aquest any una mitjana de nou regals per a sis persones, però en el cas de llars en què hi ha nens es compren dos regals més.

«Es regala molt més del necessari i més del que l’emotivitat d’un nen pot acceptar», afirma Francesc Núñez, sociòleg de la UOC. «Tenim interioritzades unes dinàmiques consumistes que tant els adults com la societat traslladem als més petits». Algunes fonts afirmen que per Nadal els nens reben deu vegades més regals dels que necessiten. Quines conseqüències té rebre masses regals? Segons Núñez, una conseqüència és el que resumeix la «síndrome del nen hiperregalat», que provoca entre altres coses que els infants no apreciïn els regals, que perdin la il·lusió i que es tornin capritxosos, egoistes i consumistes. Per a l’expert, un excés de joguines pot provocar:

1. Nens sobreestimulats

Durant els pocs dies de Nadal, els nens reben tants regals que estan sobrepassats. «Són incapaços de prestar-hi l’atenció i el temps necessari, i acaben centrant-se en un de sol i oblidant la resta», afirma Núñez. Afegeix que és normal que els nens desitgin coses, perquè és la dinàmica de les societats consumistes i per tant ells demanen sense mesura; però el problema, en realitat, és dels pares. «Són incapaços de contenir-se i d’assumir les conseqüències que pot tenir negar regals als fills. Prefereixen claudicar davant les protestes dels fills o bé cedir a la satisfacció pròpia que els dona contribuir als desitjos dels fills».

2. Pèrdua d’il·lusió

«Acaben tan saturats que hi ha una pèrdua d’il·lusió; s’explica en part per la llei del rendiment decreixent, el sisè regal no els fa la mateixa il·lusió que el primer i així successivament», explica. Un excés de regals fa que no valorin el que reben i que demanin una joguina per la satisfacció de tenir-la. «El mecanisme de les societats consumistes és anhelar i generar expectatives i plaer vers els objectes», explica Núñez. Això fa que molts dels regals que els més petits demanen siguin «anhels momentanis en comptes de necessitats objectives» i que la seva satisfacció sigui de curta durada i més relacionada a tenir aquell objecte que a gaudir-ne.

3. Baix nivell de tolerància a la frustració

«Si un nen és massa regalat, el dia que no rebi tants regals quedarà frustrat i insatisfet», considera Núñez. Segons l’expert, els nens no valoren els regals pel seu ús o pel seu valor simbòlic, sinó per la quantitat rebuda. Es poden convertir en individus exigents i egocèntrics: «Adopten relacions egoistes amb els objectes de consum, reprodueixen el nostre sistema consumista», alerta.