La UOC i les universitats de Vic - Central de Catalunya, Nebrija i Navarra són les quatre privades qualificades de transparents en complir amb la totalitat d’indicadors que avalua l’informe Examen de transparència 2017. Així es desprèn d’aquesta anàlisi, duta a terme per la Fundació Compromís i Transparència (FCiT), que aquesta vegada només avalua la transparència voluntària al web de les 26 universitats privades de l’Estat espanyol.

El document destaca que els centres catalogats com a transparents (15%) i translúcids (39%) superen per primera vegada els classificats com a opacs (46%). Aquest canvi s’ha produït a causa de la millora de la UOC, que s’uneix enguany a les universitats de Vic - Central de Catalunya, Nebrija i Navarra en la primera categoria, així com de la inclusió de CEU Cardenal Herrera, CEU San Pablo, Abat Oliba CEU, San Jorge i Pontifícia de Comillas en el grup de translúcides al costat de les universitats de Deusto, Catòlica San Antonio de Múrcia, Francisco de Vitoria, Internacional de Catalunya i Universitat de Mondragón, que repeteixen classificació.



Font: FCiT



Portal de transparència de la UOC

El portal de transparència de la UOC té com a objectius facilitar la informació relativa a l’activitat docent, investigadora i de gestió que es duu a terme a la nostra universitat i els seus resultats i fomentar la transparència com un valor necessari. Aquest portal, que agrupa informació, dades i indicadors que estan publicats als seus diversos espais web, és un punt de partida en la presentació estructurada de la informació pública de la institució i anirà evolucionant amb la incorporació de nous espais i continguts.



Les nou àrees avaluades registren una millora

En l’anàlisi per indicadors, totes les àrees han augmentat el nivell de compliment. Destaquen el relatiu a la publicació del Pla estratègic, amb un creixement de 16 punts percentuals; Claustre, amb 13 punts més, i Resultats, que puja 10 punts. La informació de l’àrea Alumnes és la que registra un nivell de compliment més alt (81%).

A la banda contrària hi ha les àrees Personal (37%) i Informació econòmica (20%), les dues úniques d’un total de nou que no assoleixen el 50% de compliment.

En aquesta edició, les universitats públiques no han estat examinades perquè l’any passat van assolir uns nivells de transparència alts d’acord amb les exigències de l’informe. Amb la finalitat de revisar els indicadors existents i incloure nous continguts, es va enviar un qüestionari a totes les universitats públiques i privades per a l’elaboració d’una segona generació d’informes que posi l’accent en les àrees de govern, control i resultats.

Entre les conclusions principals de l’enquesta, que ha registrat una participació del 44% del sector, hi ha que el 75% pensa que les àrees haurien de tenir un pes diferent en la valoració final; les que haurien de tenir més pes són les concernents a resultats i informació econòmica.

En relació amb els indicadors, les respostes dels enquestats mostren que les dades sobre oferta acadèmica, els resultats de recerca, les matriculacions d’alumnes, els resultats acadèmics, el pressupost, la composició del govern i els estatuts són els més importants.

Entre les àrees o qüestions d’interès que s’haurien d’incloure en els nous informes de transparència, les universitats destaquen la necessitat d’incorporar-hi indicadors més precisos sobre l’activitat investigadora de la universitat, la informació sobre entitats vinculades (fundacions i societats), la posició en els rànquings nacionals i la publicació d’informes de responsabilitat social o sostenibilitat.

Tenint en compte els suggeriments rebuts pel sector, la FCiT anuncia que el primer trimestre del 2019 donarà a conèixer els nous requisits que s’hauran d’avaluar l’any que ve.

La FCiT va ser constituïda el 2007 per un grup de professionals procedents del món de l’empresa, de l’acadèmia i del sector no lucratiu amb la finalitat d’enfortir la confiança de la societat en les institucions i empreses promovent la transparència, el bon govern i el compromís social.