La UOC, millor universitat online de parla hispana del món

La UOC encapçala la llista de les millors institucions de formació en línia de parla hispana a escala mundial, segons la quarta edició del Ranking FSO 2018, elaborat per la consultora de recerca de mercats Hamilton Global Intelligence. En la classificació s’han analitzat 130 institucions universitàries d’Espanya, Llatinoamèrica i els Estats Units. El rànquing també constata que el 93,4% dels estudiants que cursen un MBA en línia aconsegueix un treball (si no en tenia abans) i que després de graduar-se obté un increment salarial del 27,8%, amb un sou mitjà que se situa en 35.743 euros anuals.

L’estudi valora la qualitat de la formació de les universitats i escoles de negoci que ofereixen un programa d’MBA o de màster d’Administració i Gestió d’Empreses. Aquesta formació ha d’impartir-se en línia com a mínim en un 80% i ha de tenir cinc anys d’antiguitat. En el cas de la UOC s’ha avaluat el programa Executive MBA d’Entrepreneurship i Innovació, adreçat a professionals amb un mínim de cinc anys d’experiència laboral en el món de la direcció i la gestió d’empreses que vulguin avançar a càrrecs de més responsabilitat orientats a la innovació, la creació d’empreses i la direcció de nous projectes.

El director acadèmic dels programes d’MBA de la UOC, el professor Enric Serradell, explica que la consolidació d’aquesta posició no seria possible sense un equip extraordinari de professors molt experts i amb una llarga trajectòria professional. En els resultats obtinguts aquest any s’ha confirmat la progressió del programa de MBA de la UOC, que en els dos anys anteriors s’havia situat en segona posició en les edicions de 2017 i 2016.

En paraules del director del programa: «Els programes d’MBA estan reconeguts mundialment per la gran aplicabilitat a la direcció d’empreses de qualsevol sector i mida». A l’hora de dissenyar-ne els continguts s’ha tingut en compte l’orientació professional i s'ha incorporat el disseny basat en competències, «de manera que es garanteixi un gran nivell de flexibilitat en l’adquisició de coneixements i habilitats directives, elements que en definitiva atorguen un alt grau d’ocupabilitat als nostres graduats», explica Serradell. Així, habilitats com ara la negociació, l’orientació al client i a resultats, o aspectes com la intel·ligència emocional, la creativitat i la gestió del canvi, s’incorporen i vinculen en totes les assignatures del programa, i «donen com a resultat un programa molt valorat per graduats i empreses», conclou.

El rànquing està compost per més de 120 indicadors que mesuren diferents aspectes. Una de les novetats d’aquesta quarta edició, que ha comptat amb la col·laboració del portal de formació en línia a Espanya i Mèxic Emagister, és que s’ha inclòs la veu d’alumnes i exalumnes mitjançant més de 4.000 enquestes, per avaluar de primera mà el grau de satisfacció i ocupabilitat de l’alumnat.



L’autor del rànquing

Hamilton, la consultora que ha elaborat el rànquing, es dedica a la recerca de mercats. Té una àmplia experiència internacional i multisectorial, i està especialitzada a ajudar les empreses a obtenir, estructurar i analitzar informació i proposar solucions de màrqueting basades en recerca des d’una visió global del procés i una perspectiva estratègica del mercat.