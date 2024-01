Sis de cada deu compradors d'un assistent de la llar són homes

Va ser un dels productes més venuts durant el Black Friday i els experts li auguren unes bones vendes també durant la campanya de Nadal. Els assistents de la llar digitals són a pràcticament tots els portals de venda electrònics i a les botigues físiques. No només la generació mil·lennista, Y o Z adquirirà algun d’aquests ginys aquestes festes, sinó que el públic objectiu al qual s’adrecen és molt més ampli: des de joves que ronden la vintena fins a persones de mitjana edat. D’entrada, dos factors hi contribuiran: el preu assequible i el fet que sigui la novetat del moment.

Quatre anys després que els assistents de la llar arribessin als Estats Units amb èxit de vendes, enguany s’han començat a comercialitzar a Espanya. Són uns aparells petits (alguns pesen poc més de 80 grams) amb múltiples possibilitats per a fer-te la vida més fàcil. Algunes de les opcions que permeten aquests aparells basats en la intel·ligència artificial i el processament de la parla són reproduir música, saber quina és la previsió del temps o del trànsit, configurar alarmes, afegir actes a la teva agenda, controlar la il·luminació o la calefacció de casa, engegar el televisor perquè puguis veure la teva sèrie preferida o explicar-te una recepta mentre trasteges a la cuina.

I qui s’interessarà per aquests aparells? La professora dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC Neus Soler explica que el fet que aquest producte s’anunciï per un mitjà tan massiu com la televisió ja ajuda a fer-se una idea que el públic objectiu al qual els fabricants volen arribar és molt ampli. Segons Soler, el perfil majoritari del comprador és el d’una persona interessada per la cultura i la tecnologia, que viu en ciutats grans i que es troba en una franja d’edat àmplia, d’entre 25 i 55 anys. Dues raons expliquen, segons Soler, que aquest producte sigui tan transversal: d’una banda, el preu assequible (n’hi ha a partir de 30 euros), cosa que no provoca discriminacions per raó econòmica, i de l’altra, que sigui la novetat del moment. Un dels articles més venuts durant aquest Black Friday a amazon.es va ser l’Echo Dot, un dels models d’altaveu intel·ligent d’Amazon, un article que aquestes festes de Nadal competirà amb el patinet elèctric, que, segons Soler, també serà un altre dels productes més venuts.

Els compradors són persones interessades per la tecnologia, però no necessàriament neòfils tecnològics, tot i que també n’hi ha. Els neòfils són persones obsessionades per comprar el més nou; volen ser els primers a aconseguir un producte fins al punt que aquesta dèria pot vorejar la malaltia. «Hi ha persones a les quals no els importa fer milers de quilòmetres per a adquirir un producte si ha sortit abans en un país que no és el seu», explica Soler. De vegades, s’acaben convertint en prescriptors a través de les xarxes socials i contacten amb les marques perquè incorporin novetats. «Els neòfils busquen el reconeixement social que els reporta aconsellar», explica.

Entre els possibles compradors d’aquest giny aquestes fetes de Nadal hi ha des de famílies amb nens petits, que poden acabar usant l’aparell com una joguina; solters; professionals que el necessiten per a la seva feina, i persones de mitjana edat, que poden acabar comprant l’article per als seus fills adolescents però també per a consum propi.

Als Estats Units, on fa quatre anys es van començar a vendre els primers assistents de la llar, el mes de setembre del 2018 el 23% de la població adulta ja en tenia un, fet que es traduïa en més de 57 milions d’aparells, segons l’anàlisi del Voicebot Voice Assistant Consumer Adoption Report 2018. Un estudi anterior, amb dades de març del 2018, concretava que prop del 58% dels compradors eren homes. La majoria el tenen ubicat a la sala (45,9%), seguit de la cuina (41,4%) i el dormitori (36,8%).



Siri, Alexa o Google Assistant, els majordoms de la llar

La tecnologia que incorporen aquests altaveus intel·ligents no resulta del tot innovadora, perquè ja existeix als mòbils o les tauletes. Als iPhones o iPads podem parlar amb Siri i als mòbils Android, amb Google. Ara, els programadors han fet un pas més: en comptes de tenir la tecnologia a la butxaca, la podem tenir a la taula del menjador o en un prestatge de casa. El professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC César Córcoles explica que els assistents de la llar més avançats del mercat són tres: l’assistent d’Amazon, que es connecta a Alexa, un servei de veu ubicat al núvol; el d’Apple, que es connecta a Siri, i el de Google, que es connecta a Google Assistant. Un pas per darrere d’aquests hi hauria el de Microsoft, que encara no està integrat a cap altaveu disponible a casa nostra. Sí que existeixen altaveus amb Cortana, l’assistent virtual de Microsoft (als Estats Units, per exemple).

Córcoles afirma que l’opció que tria el comprador depèn de la tecnologia majoritària que té a casa seva. «Si tens un Mac, un iPhone o un iPad, probablement t’acabaràs comprant un assistent d’Apple perquè estarà més integrat en el teu entorn; si tens Android, voldràs l’assistent de Google», explica. Els preus oscil·len, i van des dels 30 o 40 euros dels més barats fins als més de 400 euros dels més cars.

El requisit indispensable per a tenir una tecnologia d’aquest tipus és disposar d’internet a casa. Per a configurar l’assistent, l’has de connectar al mòbil o a l’ordinador i vincular-lo al compte de Google, Apple o Amazon que tinguis. A partir d’aquí, ja hi pots començar a experimentar. Per exemple, li pots fer preguntes com ara l’hora a la qual juga el teu equip preferit, les cafeteries que tens a prop de casa, el temps que farà demà o, mentre et dutxes, saber si hi haurà trànsit anant a la feina. Els aparells disposen d’un o diversos micròfons que permeten que et sentin encara que estiguis a metres de distància.

També li pots demanar, per exemple, que et recordi que has de comprar llet al supermercat (recordatori que t’apareixerà a l’agenda del mòbil), que et posi l’alarma del despertador l’endemà a les 8, que et reprodueixi una cançó determinada que tens a la llista de Spotify o que et controli dispositius de la llar. L’aparell, al qual l’usuari s’adreça pel seu nom, és capaç de detectar més d’una veu en una família. És tan sensible que si, per exemple, al televisor algú diu Ok Google (paraules clau per a adreçar-se a l’assistent de Google), l’aparell es pot arribar a encendre.

Segons el darrer informe de Voicebot, basat en dades de vendes d’altaveus intel·ligents el tercer trimestre del 2018, escoltar música és la funció més ben valorada pels usuaris d’aquests dispositius, seguida per respondre preguntes genèriques, el temps o posar alarmes. L’informe també analitza que el país amb més penetració d’aquests aparells és els Estats Units, seguit a molta distància per la Xina, el Regne Unit, Alemanya i Corea del Sud. D’altra banda, els usos més freqüents són fer preguntes, escoltar música en continu, comprovar el temps que fa, posar un temporitzador, escoltar la ràdio, posar una alarma i escoltar les notícies, per aquest ordre.

Els aparells també permeten comprar fent comandes directes a l’assistent. L’informe explica que un de cada cinc consumidors ha comprat usant la veu, una opció més majoritària entre els homes que entre les dones. Segons l’estudi, el 63% dels homes ha comprat usant la veu, mentre que en les dones la xifra és només del 37%. Per edats, els joves de 18 a 29 anys són els compradors principals, ja que representen el 31% del total, seguits del col·lectiu d’entre 30 i 44 anys.



Un risc per a la privacitat

Córcoles vol deixar clar que quan ubiques un dispositiu d’aquest tipus a casa teva has de tenir clar que estàs instal·lant un micròfon a casa i que això és un risc per a la privacitat. L’aparell té un botó d’engegada i apagada, de manera que no s’ha de deixar sempre connectat necessàriament. Per exemple, si ve algú a sopar, potser fora bo tenir-lo apagat per a garantir la privacitat dels comensals. En cas contrari, l’aparell podria acabar enregistrant i penjant al núvol parts de la conversa. «En general, totes les companyies diuen que respecten la privacitat, però tens un micròfon funcionant les 24 hores del dia a casa, fet que pot resultar intrusiu», explica Córcoles. L’estudi de Voicebot constata que només el 16% dels qui no tenen un aparell d’aquest tipus situen la privacitat com la preocupació principal per la qual no han adquirit el producte.