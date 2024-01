WhatsApp prepara el terreny per a introduir publicitat a partir del 2019

Primer, ho va avançar The Wall Street Journal a l’agost. A la tardor, un directiu de Facebook, empresa propietària de WhatsApp, ho reiterava en unes declaracions al diari italià La Repubblica. Tot apunta que aquesta aplicació, que és al mòbil de més de mil milions de persones d’almenys 180 països, començarà a mostrar anuncis el 2019. Com s’ho farà per a no generar rebuig entre els usuaris, per als quals WhatsApp és un petit gran món de converses privades? Sembla que de manera prudent, perquè de moment la publicitat apareixerà en els estats i no pas en els xats. Dos experts de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) consideren que la decisió era previsible i que, de moment, no representarà una pèrdua significativa d’usuaris. Però també adverteixen que Facebook haurà de rumiar bé com evolucionen aquests anuncis, igual que el nou servei per a comunicar persones i empreses que l’aplicació ha estrenat enguany.

Els estats, que fan servir més de 400 milions d’usuaris de WhatsApp, són similars a les històries d’Instagram: es tracta d’imatges, vídeos, textos o gifs que són públics durant 24 hores. Quan una persona fa una publicació a l’estat, la poden veure tots els contactes que tingui desats a l’agenda o bé els que hagi triat si n’ha canviat la configuració. Sembla que en algun moment de l’any vinent, entre els estats dels contactes s’intercalarà publicitat.

«Probablement, Facebook vol provar si els usuaris de WhatsApp que utilitzen els estats, que són un perfil de persones que obren la seva privacitat als contactes, accepten bé els anuncis.» Així ho explica Neus Soler, professora dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC. «De moment, no em sembla que sigui una publicitat gaire intrusiva, perquè no s’introdueix en les converses amb contactes o grups», opina, per la seva banda, Carles Garrigues, professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Comunicació. «Si no s’introdueix en els xats, no crearà dubtes pel que fa a la inseguretat de les dades o converses», afegeix Soler.

Per a tots dos experts de la UOC, aquesta prudència inicial, sumada a la immensa quantitat d’usuaris que té WhatsApp, sembla minimitzar-ne els riscos. Neus Soler recorda que, avui dia, WhatsApp no té grans competidors en el món occidental. «Google, fa uns anys, no tenia publicitat. Vam deixar d’usar aquest cercador quan va introduir anuncis?», reflexiona la professora dels Estudis d’Economia i Empresa. «A més, si ara Facebook prengués decisions dràstiques referents a la publicitat que acabessin fent marxar molts usuaris, perdria l’oportunitat d’obrir nous models de negoci similars als de l’aplicació xinesa WeChat, que permet, per exemple, fer compres en línia», subratlla Garrigues.

Malgrat que la informació encara és escassa, l’expert de la UOC apunta que el sistema per a mostrar la publicitat pot ser similar al de la majoria d’aplicacions, «que tenen acords amb grans proveïdors d’anuncis i cobren en funció dels clics o les visualitzacions».

L’altra publicitat: contacte amb les empreses per mitjà del xat

L’aparició més que probable d’anuncis en els estats tindrà lloc després que el 2018 Facebook ha posat en marxa WhatsApp Business, que permet a petites i grans empreses tenir un compte de WhatsApp on poden posar informació corporativa i atendre els clients, amb la condició que siguin aquests últims els qui ho demanin. «La part positiva és que tan sols es pot activar per iniciativa de l’usuari i que només és gratuït si l’empresa li respon en 24 hores, la qual cosa assegura una atenció al client de qualitat, almenys en relació amb el temps de resposta. Òbviament, l’empresa utilitza la via de comunicació que obre el client per a adreçar-lo a les seves xarxes socials i enviar-li informació. En aquest sentit, si les companyies sobrepassessin aquesta idea original, sí que podrien resultar altament intrusives. Per aquest motiu, també s’ha previst que el client pugui bloquejar l’empresa i aturar la intrusió», analitza Neus Soler.

Diverses vies, el mateix motiu

En tot cas, els motius d’aquests canvis a WhatsApp són clars, segons els professors de la UOC. «És per la necessitat d’obtenir retorn econòmic per la inversió que Facebook va fer en comprar WhatsApp i Instagram», assegura Soler. «Des del primer dia, Facebook ha buscat la manera de treure un rendiment econòmic de WhatsApp i hi ha estat treballant», coincideix Garrigues. Caldrà veure com evoluciona tot plegat aquest 2019, que ja arriba.