L’ascens de l'euroescepticisme també tindrà molt de pes polític. Les eleccions europees del maig poden significar una consolidació de l’extrema dreta continental. «S’haurà de veure cap a on va el projecte europeu, no solament com a unió d’estats sinó també pel que fa al model social. Podrà construir una alternativa, Europa?», pregunta aquest expert. A més, la UE i el Regne Unit hauran de tancar un Brexit amb el qual Theresa May té problemes, ja que té l’oposició en contra i part del propi Partit Conservador.

Una situació similar viuen als Estats Units, on Donald Trump fa dos anys que va arribar a la Casa Blanca. La seva política, no exempta de polèmica, força el Partit Demòcrata dels EUA a construir una alternativa prou sòlida per a fer-li front. De fet, Serrano considera que els països democràtics estan en regressió: «Hi ha una tendència cap a l’autoritarisme en l’esfera global. Cada elecció que es produeix arreu del món té aquesta figura carismàtica, fins i tot messiànica, que es presenta com a alternativa davant els processos de globalització».