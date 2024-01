Un Nadal sense regals: quan pobresa i infància van juntes

La campanya La Joguina Solidària impulsada per aquesta ONG recull joguines no sexistes i no violentes que fomentin valors positius i tinguin una finalitat educativa. L’any passat Creu Roja va repartir més de 68.000 regals entre 25.000 infants amb una cobertura que arribava a més de 400 municipis d’arreu del territori català. Accions com aquesta pal·lien la situació d’exclusió social per als més menuts. Ho explica el professor i sociòleg dels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC Francesc Núñez: «El nen potser no s’adona que conceptualment és pobre, però sap que és diferent».

El paper social d’una festivitat com els Reis, tan arrelada entre la infància i tota la societat en general, fa molt difícil qualsevol canvi en la manera com celebrem aquest dia tan especial: «Per als nens és un món donat per descomptat. El sol surt cada matí i el dia 6 els Reis deixen regals a casa», afirma Núñez. Així mateix, la mercantilització de Nadal i la seva conversió en una «gran festa del consum» també afecten la percepció que tenen els nens de les joguines: «La societat de consum genera grans expectatives». Si no reps el regal que esperaves tens una decepció molt gran». Aquest expert també afirma que la pressió social és immensa perquè l’entorn social espera que en aquestes festes es rebin presents dels amics i familiars.



Un problema estructural

«Les polítiques d’infància són una responsabilitat d’Estat. Un país que no s’ocupa de la seva infància és un país malalt», afirma el professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la Universitat Oberta de Catalunya Segundo Moyano. De fet, aquest expert considera que les polítiques d’infància són les grans oblidades a l’hora de portar a terme polítiques pressupostàries. Segons l’informe de Save the Children, només un 0,8% de la inversió del PIB català s’inverteix en protecció social per a la infància, lluny del 2,4% europeu.

Moyano lloa la bona voluntat de les campanyes de recollides de joguines, però reclama anar a l’arrel del problema, perquè considera que la pobresa infantil és una xacra que s’ha de combatre els 365 dies de l’any: «Si un nen no rep joguines per pobresa, és perquè els seus pares també són pobres. El dia del seu aniversari també esperarà un regal, però la família continuarà tenint moltes dificultats per a fer-li’n: la seva situació no haurà canviat». Així mateix, reclama un gran pacte entre els agents socials, la ciutadania i l’Administració pública per a trobar respostes col·lectives: «Calen polítiques socials d'Estat que influeixin en una societat massa hipòcrita. No tot es pot deixar en mans de la bona voluntat de les entitats socials. Cal aquest treball conjunt amb els Governs i la resta de la societat».