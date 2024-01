Pros i contres que Suècia creï la primera criptomoneda estatal europea

Evitar que només decideixin les entitats privades

L’e-krona seria, doncs, una moneda digital emesa des del banc central de Suècia, alternativa a l’ús de targetes o aplicacions d’entitats privades per a fer els pagaments i complementària de l’efectiu, que va a la baixa. Per a August Corrons, professor dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC, aquest és el motiu principal per a la creació de l’e-krona: «Si l’efectiu acaba desapareixent, tothom haurà de tenir un compte bancari i una targeta de crèdit o de dèbit. Tot estarà subjecte a les decisions de les entitats privades i, si aquestes decideixen posar més comissions o tancar l’aixeta per a certes persones, la situació pot ser crítica», adverteix.

Segons l’informe del Riksbank, s’està valorant que l’e-krona es pugui utilitzar amb una mena de targeta recarregable, com si fos un moneder, però que també se’n puguin tenir dipòsits en una entitat bancària pública. Una altra qüestió és la petjada que deixaria qualsevol operació, per petita que sigui. Com que és una moneda digital, apunta Corrons, qualsevol moviment quedarà registrat. «Això és positiu per a evitar desviacions de diners o l’economia submergida, però resta privacitat i caldria tenir-hi molta cura; hi ha coses que, potser, vols comprar des de la teva privacitat total i això, si no és en efectiu, no serà possible», indica.

A més, i tal com s’està debatent a Suècia, Corrons recorda que hi ha certs col·lectius per als quals és complicat prescindir de l’efectiu: no només les persones grans o sense connectivitat, sinó també les persones amb discapacitat o amb molt pocs recursos. «Caldria fer-los algun tipus d’acompanyament o garantir que hi hagi una convivència entre el diner en efectiu i l’e-krona», explica.