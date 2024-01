El suïcidi: com podem prevenir una qüestió tabú

El suïcidi és la primera causa de mort no natural al món, i també a casa nostra. A l’Estat espanyol, cada any entre 3.600 i 3.700 persones decideixen posar fi a la seva vida. De fet, les defuncions per aquesta causa ja dupliquen les provocades per accidents de trànsit, i són vuitanta vegades superiors a les que tenen lloc com a conseqüència de la violència masclista. Els experts consideren que cal parlar-ne i difondre informacions sobre aquest problema greu de salut pública i social a fi de sensibilitzar el conjunt de la societat i prevenir-lo.

Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut, cada any es registren unes 800.000 morts per suïcidi a tot el món. Diversos estudis internacionals han analitzat la distribució temporal dels episodis de suïcidis mortals i no mortals, i en alguns països s’ha observat que aquests augmenten en festivitats com Nadal, Cap d’Any o Sant Patrici. «Això es deu a factors psicosocials, com ara l’augment del sentiment de solitud, a més d’altres factors determinants», assegura el professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC Josep Maria Suelves.

En el cas de l’Estat espanyol, la temptativa de suïcidi és vint vegades superior al nombre de defuncions: en un any, 8.000 persones s’intenten llevar la vida. Malgrat això, aquesta realitat continua essent una qüestió tabú. Segons el professor Suelves, «moltes cultures i pensaments religiosos consideren que el suïcidi és un comportament immoral o pecaminós, i per aquest motiu moltes famílies i comunitats amaguen o neguen els episodis protagonitzats pels seus membres». A més a més, «malauradament continua molt estesa la creença que donar informació sobre aquesta conducta pot tenir un efecte de contagi, conegut com a efecte Werther o copycut».

Les morts per aquesta causa s’associen a factors psicològics, comunitaris, socioeconòmics i culturals. «S’acostuma a donar en persones que viuen en condicions d’aïllament, que mantenen relacions familiars conflictives i també en totes les que han patit la pèrdua de persones estimades, la feina i l’estatus econòmic», explica. Ara bé, també es poden suïcidar individus que «tenen dificultats per a accedir a una atenció sanitària apropiada».

Tanmateix, les conductes suïcides no sempre es manifesten després d’un procés racional, per mitjà del qual s’ha identificat aquesta via com a única sortida possible davant un sentiment de desesperació físic o psicològic. «Hi ha casos en què la influència d’altres persones o de fets poc planificats, de vegades causats pels efectes de l’alcohol o les drogues, hi contribueix decisivament», exemplifica el professor Suelves.