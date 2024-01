Els contes, imprescindibles perquè els nens entenguin el món

Per a l’experta i autora del llibre Educar i créixer amb històries (Eumo, 2018), els relats ajuden els infants a entendre la realitat que els envolta. Chomski proposa que pares i educadors utilitzin la narració com a forma de comunicació i educació. «El desenvolupament del pensament narratiu dels nens i l’ús de relats per a educar ofereixen molt de joc per a explicar conceptes abstractes, valors, conflictes i problemes», explica. Per exemple, que un nen té dues mares es pot explicar amb contes. Per a Chomski, l’efecte emocional que té una història en la formació dels infants i els joves és «poderós i val la pena treure’n profit».

Un conte entreté, ensenya, emociona i «vincula el nen amb la seva realitat i amb altres realitats», explica l’experta. A més, afegeix, és «la clau que obre les portes de la imaginació i també dels aprenentatges». Per a Chomski, els més petits i joves poden aprendre dels clàssics i els relats originaris de cada cultura, que defineix com a «imprescindibles, intemporals i universals», però també és important incorporar les noves històries de la cultura actual, perquè «són globals i responen als nous reptes i als nous paràmetres sobre la sexualitat, la identitat personal, els conceptes d’amor, de família i de felicitat, per exemple», explica.