La pròxima setmana comença una nova edició del Mobile World Congress, la gran cita mundial del sector de la tecnologia mòbil. Enguany, la tecnologia 5G en serà una de les protagonistes principals. Eduard Martín és director del Programa 5G de la Mobile World Capital i un dels principals experts de l’Estat en aquesta tecnologia. Parlem amb ell sobre el desplegament imminent del 5G i sobre l’impacte que pot tenir en sectors econòmics clau de la societat. Martín és professor col·laborador del treball final del màster universitari de Desenvolupament d’Aplicacions per a Dispositius Mòbils de la UOC i del treball final del postgrau de Smart Cities: Ciutat i Tecnologia, com també tutor d’aquest postgrau. És enginyer d’Informàtica i enginyer tècnic d’Informàtica de Sistemes per la UOC, i degà del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya.

Què és la tecnologia 5G?

El 5G és la pròxima generació de tecnologia mòbil i l’evolució d’un llarg procés d’avenços. La seqüència va arrencar amb l’1G, que va introduir la capacitat de la veu mòbil; després va arribar el 2G, que ens va permetre enviar SMS; el 3G, que va portar internet al mòbil, i finalment el 4G que tenim actualment, gràcies al qual podem veure continguts i vídeos en els dispositius. Amb el 5G podrem fer més coses i més ràpidament, però no solament hi haurà canvis per a l’usuari final, sinó que també canviarà molt la infraestructura sobre la qual es desplegarà. El desplegament de les antenes i els emissors serà diferent, i això obrirà via a noves possibilitats.

És el final de les antenes gegants?

Amb el 5G tindrem més antenes, més petites i més properes, en una xarxa intel·ligent. El sistema es repartirà millor i acostarà els dispositius a l’usuari final perquè hagin de fer menys esforços per a buscar la seva antena base. Aquest detall tècnic és summament important, perquè s’arribarà a molts més llocs, hi haurà més cobertura i es multiplicarà molt la velocitat de transferència de dades, la qual cosa generarà un gran nombre de serveis nous.

De quines dates podem parlar? Hi haurà convivència inicial amb el 4G?

Efectivament, conviuran en un primer moment. Pel que fa als terminis, durant el 2019 els operadors i els gestors d’infraestructures faran proves; ara com ara s’estan consolidant els estàndards gràcies al treball de tota la comunitat científica. El 2020 hi haurà un primer desplegament orientat a aspectes industrials, urbans, a la internet de les coses i a l’automoció. També a la indústria tradicional, en què veurem la transició a les indústries 4.0. El 5G pot contribuir en gran manera a la digitalització industrial, perquè complementarà el cable. Finalment, la previsió és que el 5G arribi a la gent en forma de servei el 2021. Aquest desplegament estarà molt vinculat amb els casos d’ús de la població.

Com pot canviar les nostres vides i la nostra relació amb la tecnologia?

Tindrà una velocitat increïble, probablement serà cinc vegades més ràpid que el 4G actual. En el 5G es parla tradicionalment de vuit àrees d’aplicació, i n’esmentaré les quatre més importants. En el sector sanitari, el 5G pot revolucionar, entre altres, l’àmbit de les intervencions quirúrgiques amb operacions a distància gràcies al fet que pràcticament desapareix el problema del retard (delay). També canviaran la mobilitat i els vehicles, que, en estar connectats i amb la tecnologia 5G, seran més segurs i eficaços. D’altra banda, guanyarem molt pel que fa a la digitalització de la indústria, que tindrà processos més àgils. En general, tindrem ciutats més intel·ligents i més eficients. El 2025 podríem tenir uns 20.000 milions d’objectes connectats a la xarxa. Per no parlar de tot el que té a veure amb l’entreteniment: s’obriran moltes possibilitats en realitat immersiva.

Hi ha qui adverteix dels efectes negatius sobre la salut del desplegament de tantes antenes…

La incidència de la radiofreqüència sobre la salut és un debat continu. Ara no hi ha cap publicació científica avalada per l’Organització Mundial de la Salut que assenyali aquest perill de manera clara, però es continuen fent estudis molt seriosos per a certificar totes les garanties per a la salut en el desplegament. Som els primers interessats a disposar de tota la informació.

Qui s’encarrega de finançar tot el desplegament i la transició? Els ciutadans haurem de pagar cap cost relacionat amb aquesta operació?

Això dependrà del model econòmic de cada país. A Espanya l’esquema està dissenyat en tres bandes, i el Govern ja en va licitar una. El desplegament arribarà per mitjà de les operadores. En relació amb qui ho paga, tots ho acabem pagant una mica; al cap i a la fi, vivim en una societat de lliure mercat.

Quin impacte té en els fabricants l’arribada d’una nova generació tecnològica? Poden perdre el seu lideratge si no s’adapten als canvis?

Els fabricants fa temps que treballen en aquest canvi. I, en particular, aquesta transició és més complexa que la que va comportar el salt del 3G al 4G, perquè el 5G farà aparèixer nous dispositius a banda del mòbil, alguns dels quals els veurem en el pròxim Mobile World Congress. Penso en els mòbils flexibles, les polseres i, en general, tot el que està associat amb els elements de vestir (wearables). Els fabricants s’hauran d’adaptar a una nova època de multiconnexió de molts dispositius. I això no vol dir que les noves generacions de dispositius hagin de ser més cares; penso que trobarem el mateix que ofereix ara el mercat: un ventall d’opcions.

Quins països són al capdavant de la recerca i el desplegament del 5G? S’està traslladant la guerra comercial entre la Xina i els Estats Units a aquest terreny?

A mi no m’agrada utilitzar la paraula guerra, però efectivament diré que els Estats Units i la Xina estan immersos en una cursa apassionant i dura relacionada amb el 5G i són els capdavanters mundials d’aquesta tecnologia. Als Estats Units, ATT, Verizon i Cisco treballen molt, i a la Xina hi ha Huawei, però tampoc no podem oblidar Europa, on hi ha empreses com Nokia i Ericsson.

A banda d’acollir el gran esdeveniment de la indústria mòbil, quin paper tenen Barcelona i Espanya en el desenvolupament d’aquesta indústria?

Des de la Mobile World Capital treballem intensament tot l’any per a atraure la indústria a Barcelona i en cerquem les necessitats, allò que anomenem casos d’ús. Llancem productes des de Barcelona per a tenir accés a l’experiència de primera mà. Des de la Mobile World Capital també treballem en l’àmbit estatal en el Plan Nacional 5G, que ens fa intercanviar experiències i veure tot el que es fa a l’Estat per a ajudar a situar-nos millor a escala internacional.

Quines novetats trobarem al Mobile 2019?

Un dels lemes d’enguany és la connectivitat intel·ligent i, sens dubte, es parlarà molt del 5G i de les seves aplicacions, amb nous serveis de valor afegit per als ciutadans. També veurem algun dispositiu interessant.

En l’àmbit laboral, consideres que els estudis donen sortida a tots els perfils professionals que genera la indústria mòbil?

La universitat s’esforça moltíssim per a adaptar-se a les necessitats del mercat, però tot va a una velocitat increïble i molts cops hi ha un decalatge entre el temps de preparació dels materials i com avancen els coneixements. Sí que em preocupa la manca d’enginyers i d’enginyeres, perquè necessitem molta gent i molt preparada. La universitat ha de ser el més àgil que es pugui, ha d’oferir bons continguts, sòlids i amb recorregut. Ara ja té un nivell alt, però ha de ser cada cop més àgil i adaptar encara més els continguts cercant l’especialització. També s’han d’incentivar les vocacions de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (STEM).