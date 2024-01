Les famílies reduiran el 8% les despeses durant la costa de gener

Què poden fer les famílies?

Tot i la conjuntura econòmica, hi ha un seguit de consells que es poden aplicar per a evitar despeses innecessàries i aconseguir estalviar en la mesura que sigui possible:

1. Revisar les despeses que hem tingut al llarg de l’any. De vegades les persones contracten serveis que no fan servir o que són innecessaris. S’ha d’avaluar si veritablement val la pena pagar-los o, contràriament, es poden donar de baixa. «Cal saber cada dia quants diners ingressem, quants en gastem i com els gastem», afirma Ruiz. L’economista recomana l’ús d’aplicacions o serveis de control de la despesa que ofereixen els mateixos bancs, perquè «ens ajudaran a tenir clar el punt de partida». De la mateixa manera, considera que com que moltes compres són digitals, les persones «adquireixen productes de manera impulsiva sense ser-ne conscients».

2. Comparar preus. Fer una comparativa de preus és important, perquè permet adquirir el que és més convenient segons les necessitats de les famílies o trobar bones ofertes. «És una pràctica que cal portar a terme tant si fem compres presencials com si les fem de manera virtual», afirma la professora de la UOC.

3. Proposar-se estalviar. Caldria destinar cada mes una part de la nostra renda a l’estalvi. Ruiz considera que «és important que prenguem consciència cada mes que hem d’estalviar per a poder afrontar situacions futures més austeres».

4. Revisar els serveis que tenim contractats. Hi ha persones que paguen una quota mensual del gimnàs i no hi van mai. I també passa el mateix amb el càrrec de la televisió per cable, que paguem i després no utilitzem. La professora aconsella que es valori la possibilitat de compartir aquesta mena de despeses amb amics i familiars. També recomana que analitzem si la taxa del paquet d’internet, línia fixa i telèfon mòbil és la més adequada o si hi ha companyies amb ofertes més atractives. En el cas dels recursos bàsics, Ruiz suggereix que comprovem si la potència d’electricitat que tenim contractada és la necessària, per exemple.

5. Fer la llista d’anar a comprar. És important anar al supermercat amb una idea clara de quines són les coses que necessitem. «Hi ha aplicacions que es poden compartir amb altres membres de la família i que permeten que hi anem apuntant tot el que fa falta», explica l’experta. Si les persones tenen clar quins són els productes que van a comprar, es redueix el risc de fer compres innecessàries.

6. Esperar les ofertes. Sempre que puguem, cal que ens esperem a fer algunes compres i contractes fins que hi hagi ofertes i descomptes. «Aprofitar les promocions genera estalvi», diu Ruiz.

7. Controlar les despeses quotidianes. Hem de vigilar les despeses que es generen diàriament sense que ens n’adonem ni en siguem gaire conscients. L’experta ho exemplifica així: «Fer ús del transport públic, portar-se el menjar de casa a la feina o estudiar en línia per a evitar els desplaçaments són accions que ens faran gastar menys». De la mateixa manera, hi ha petits gestos que també poden comportar un estalvi important, com, per exemple, apagar els dispositius en lloc de deixar-los en espera o stand by, unificar comptes bancaris per tal de tenir només una única despesa en comissions o comprar els electrodomèstics més eficients i fer-ne un ús racional.