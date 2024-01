Tik Tok, la primera xarxa social xinesa que triomfa a Occident

Què fa de Tik Tok una app d’èxit?

«És nova, fresca, divertida, intuïtiva i resulta molt atractiva per als adolescents, que són el segment de públic que marca tendència. Barreja vídeo (el format per excel·lència), hi suma la música, i els continguts consumits són breus, òptims en un entorn sobresaturat i amb atenció dispersa com l’actual, i tot això ha seduït el públic», explica Lalueza. Precisament, ser novetat juga a favor seu –va començar a funcionar el setembre del 2016–, perquè ha provocat que, segons l’expert, els adults encara no hi hagin aterrat massivament i per tant, no hagin provocat la fugida espaordida dels més joves, que mai es troben a gust compartint plataforma amb els pares. És una xarxa específicament pensada per a la diversió i l’entreteniment, i aquesta sembla que és la clau del seu èxit: «Ni les fake news, ni la publicitat, ni els haters ni els trols hi han desembarcat de forma significativa, és la xarxa social del bonrotllisme i l’evasió», afirma Lalueza.