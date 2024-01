10/1/19 · Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació La UOC incrementa el 7,7% el seu pressupost per al 2019 per a fer front al creixement de la institució La UOC preveu ingressar 121,7 milions d’euros durant l’any 2019, dels quals 87,8 provindran de matrícula; 25,2, del Conveni programa subscrit amb el govern de la Generalitat; 4,8, de recerca i innovació (tant de projectes com de transferència de coneixement), i 3,9, d’altres ingressos. Així, per al 2019 la Universitat planteja un increment global del pressupost del 7,7% en total amb relació al de l’any 2018. El Patronat de la Universitat va donar el vistiplau als comptes i als informes de gestió presentats pel rector i pel gerent en la reunió plenària del 14 de desembre.

Rawpixel / Unsplash (CC)