El programa, que s'ha teixit juntament amb 118 entitats, farà una mirada àmplia sobre el coneixement científic i la implicació ciutadana, i vol donar algunes respostes a les nombroses preguntes i incerteses que hi ha en aquest àmbit. En la Biennal hi col·laboren acadèmics, investigadors, educadors i científics de la ciutat, amb l'objectiu de reflexionar d'una manera oberta amb tothom qui hi vulgui anar.



A la roda de premsa també hi han assistit els comissaris de la Biennal: Pau Alsina, professor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i director de la revista Artnodes; José Ramón Calvo, catedràtic de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria; Sònia Fernández-Vidal, doctora en física, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), escriptora i divulgadora; Núria Montserrat, cap del grup de recerca sobre cèl·lules mare, enginyeria genètica i enginyeria de teixits de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC); Josep Perelló, investigador multidisciplinari, líder d'OpenSystems de la Universitat de Barcelona (UB) i coordinador de l'Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona; Ricard Solé, professor d'Investigació ICREA de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i catedràtic extern de l'Institut Santa Fe (Nou Mèxic, EUA), i Irma Vilà, professora de la UOC, directora de la revista Mosaic, comissària i investigadora d'art, ciència i tecnologia.