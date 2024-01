Els estudiants de la UOC podran fer pràctiques al Nàstic de Tarragona

Els entrenadors són clau per a evitar conflictes en l’esport

El professor del màster de Gestió i Solució de Conflictes de la UOC Xavier Pastor s’ha interessat en els darrers temps per la mediació en l’àmbit esportiu i, juntament amb alumnes i docents de la UOC i de la Universitat de Girona (UdG), ha estudiat com són els conflictes en diversos tipus d’esports de base i qui els protagonitza. També ha estudiat com s’han de gestionar els conflictes perquè fructifiquin en solucions beneficioses per a tothom. El problema és la cultura de la competitivitat, diu, que «s’ha de basar en el respecte» però que no sempre s’entén així.

D’aquest estudi, Pastor n’extreu dues conclusions principals. La primera és «la necessitat que tots els professionals tinguin coneixements en resolució positiva de conflictes», cosa que, com indica, actualment manca molt. Per a l’expert, els entrenadors estan molt ben formats tècnicament, però molt poc preparats en aspectes com la gestió de conflictes i la gestió emocional. La segona conclusió és que «mentre no es garanteixi que els entrenadors, els clubs, els jugadors i els seus pares i mares tenen aquestes eines, seria interessant disposar d’experts que ajudin a gestionar els conflictes, i si els clubs no els poden pagar, els ajuntaments també s’hi podrien implicar», afirma.