El cistell dels sènior: compres petites però freqüents, amb productes frescos i de marca

Els problemes mèdics, més temps lliure i una renda més alta canvien la manera de consumir. Una de les característiques principals d’aquest grup és la seva preocupació per la salut. «Estan més conscienciats pel que fa a cuidar-se i per això inclouen una sèrie de productes “prescrits” per a complementar la seva alimentació (complements vitamínics, làctics per a mantenir la densitat òssia, productes anticolesterol, etc.)», explica Soler. Com que estan jubilats, disposen de temps lliure per a incloure més activitats en la seva rutina diària i comprar amb més calma. Segons Gázquez, els seus cistells es caracteritzen per ser petits però molt freqüents, compren formats i envasos individuals o de mida més petita i són menys propensos a les promocions. «Opten per més productes frescos i específics, que són més cars, i per marques del fabricant, que es consideren de més qualitat», afirma Soler.

Per a comprar trien botigues de proximitat especialitzades i supermercats. «Volen establiments més còmodes, amb passadissos més amples i amb prestatgeries de menys alçada per a poder arribar còmodament a agafar els productes», puntualitza Gázquez. El fet de no tenir els fills a casa els permet no haver d’aplicar un control tan rígid sobre l’economia domèstica i poder destinar una part dels diners a comprar productes de qualitat.