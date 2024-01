La UOC ha patentat en l’àmbit estatal un nou dispositiu que permet dur a terme pràctiques d’electrònica a distància i controlar circuits electrònics amb components reals. La invenció «permet que l’estudiant pugui connectar diferents components electrònics que es troben a les instal·lacions de la Universitat, canviant-ne la posició, commutant-los o desconnectant-los», apunta Carlos Monzo, dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, un dels professors impulsors d’aquest invent. «No es tracta d’una simulació virtual a la qual accedeixen una infinitat de persones, sinó que cada estudiant controla a distància circuits electrònics i dispositius reals concrets», aclareix Monzo.

L’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) ha aprovat la proposta de patent, gestionada per l’Oficina UOC de Suport a la Recerca i la Transferència (OSRT), d’un dispositiu que, entre altres avantatges, permet «la internacionalització de les pràctiques, ja que l’estudiant no necessita el dispositiu físic on es troba», puntualitza el professor. La invenció de la UOC, a més de permetre experimentar amb circuits electrònics reals, facilita la creació d’escenaris personalitzats de pràctiques.

L’anomenat dispositiu per a commutar una pluralitat de components electrònics ha estat creat per a la docència a distància d’electrònica ​​com una innovació docent, impulsada, a més de per Carlos Monzo, pels professors Germán Cobo, José Antonio Morán, Eugènia Santamaría i David García, adscrits als Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació.

Respecte a altres sistemes de commutació de dispositius d’electrònica del mercat, l’invent de la UOC ofereix una gran versatilitat, com un gran nombre de connexions amb la possibilitat que siguin en paral·lel o el control de sobreintensitat. A més, representa un cost econòmic més baix que altres alternatives. El seu ús es podria estendre al control de sistemes domòtics, com el d’il·luminació o el de calefacció.