Els room escape entren a l'aula per a millorar l'aprenentatge

Les virtuts del joc a l’aula

Segons Gordóvil, «els nens aprenen jugant de manera natural des que tenen pocs mesos, i és així com el joc entra a formar part de la seva vida quotidiana». Per a la psicòloga del centre GRAT, «introduir el joc a l’aula augmenta la predisposició dels nens a l’aprenentatge i fa que s’involucrin activament en el procés i que siguin ells els qui dedueixin el funcionament i el sentit del que aprenen», explica. «L’aprenentatge en què l’alumne té un paper passiu no és tan efectiu», afegeix.

El joc permet posar en marxa i fomentar activitats mentals complexes i habilitats socioemocionals, com ara «observar, endevinar, anticipar, posar-se en el lloc de l’altre, expressar sentiments, posar en marxa l’autocontrol, la gestió d’emocions, el control d’impulsos i la tolerància a la frustració», enumera la doctora en Psicologia. A més, afegeix, és una bona eina per a «consolidar relacions amb els companys perquè la seva manera natural de relacionar-se és per mitjà del joc», conclou.

Per a Arnedo, «el joc, entès com la resolució d’un repte amb l'únic propòsit de la satisfacció d’haver estat capaç de fer-ho, ha estat una eina per a aprendre des de sempre». «A les persones ens encanta resoldre reptes i veure la manera de trobar solucions donades unes restriccions artificials», explica el professor.