L'alumnat internacional de la UOC supera les 7.000 persones

El volum més gran d’alumnat estranger que resideix fora de l’Estat espanyol són persones d’entre 26 i 35 anys que trien la UOC per a cursar màsters universitaris. L’Equador, Colòmbia i Xile són els països amb més estudiants, amb 229, 295 i 48 matrícules, respectivament. L’Equador és el país on la UOC ha experimentat un creixement més fort, ja que ha triplicat la xifra de matrícules d’estudiants d’aquest país només en un any. Els segueixen a certa distància els estudiants de l’Estat espanyol d’entre 26 i 35 anys que viuen a països com Alemanya, el Regne Unit o França i que han decidit cursar estudis de grau.

El grup més jove, amb una edat mitjana d’entre 22 i 30 anys, el formen estudiants de nacionalitat italiana o romanesa que resideixen a l’Estat espanyol i que han triat la UOC per a cursar estudis de grau. El grup de més edat està format per estudiants d’entre 28 i 38 anys nascuts a l’Estat espanyol, però expatriats a països com el Regne Unit, Alemanya o Suïssa, i que han triat la UOC per a cursar estudis de màster oficial.

Pel que fa a les titulacions conjuntes i passarel·les acadèmiques que la UOC ofereix juntament amb institucions de Colòmbia, 25 estudiants de la Universitat Autònoma de Bucaramanga han estudiat al Campus Virtual el màster universitari d’Educació i TIC (E-learning) i 44 estudiants de la Universitat d’Antioquia s’han incorporat a les aules de la institució.

Al llarg del 2018, la UOC ha impulsat noves mobilitats virtuals i cursos d’idiomes amb universitats de l'Amèrica Llatina: 40 estudiants del Duoc UC de Xile han cursat assignatures a les aules de la UOC i 389 estudiants de la Universitat Cooperativa de Colòmbia (UCC) han estudiat anglès.

La UOC ha contribuït al desenvolupament professional de 8 funcionaris del CACES i de 34 del MIES, que cursen màsters universitaris. A més, 115 professors de la UCC, 14 de la Universitat EAFIT i 87 professionals de l’INACAP hi han cursat matèries, com ara Intel·ligència emocional per a educadors, Neurociència i educació o Tecnologia mòbil per a l’aprenentatge.