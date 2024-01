L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) vol expressar el seu suport a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada aquest migdia pel grup promotor de la ILP a l’Aula Magna de la Universitat de Barcelona. Com argumenten els seus impulsors, l’increment de les taxes universitàries combinat amb la davallada del finançament dificulta l’accés als estudis superiors. A més, posa en perill no només el paper de les Universitats en l’àmbit de la formació i la recerca, sinó també la seva tasca com a element d’equitat social, d’incentivació econòmica i de promoció d’una ciutadania lliure, crítica i compromesa.

Com ja va recollir l’ACUP a l’anomenada Declaració de Sant Daniel l’octubre de 2016, urgeix la concreció d’una nova política universitària, àmpliament consensuada, que inclogui un model de finançament estable, un pla d’inversions i un increment de la partida pressupostària. En aquest sentit, la revisió a la baixa de les taxes se situa entre les mesures correctes, però que necessàriament han d’anar acompanyades d’actuacions d’ampli espectre que permetin encarar reptes urgents com el funcionament basal universitari, el pla d’inversions, l’aposta per la recerca, la política contractual de professorat, l’estructura de preus i el sistema de beques i ajuts.

Cal revertir les restriccions econòmiques dels darrers anys per aproximar-nos al finançament mitjà dels països de l’OCDE. A banda de la suficiència econòmica, és necessari un canvi de plantejament sobre el sistema universitari català perquè no hauríem de parlar de despesa sinó d’inversió ja que per cada euro destinat a l’educació superior és retornat multiplicat per quatre a la societat catalana (vegeu l’informe d’Impactes socioeconòmics de les universitats i la recerca públiques de Catalunya, ACUP, 2017).