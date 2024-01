Només un 22% dels espanyols té un nivell alt o molt alt d'anglès

Estudiar llengües mai no ha estat tan fàcil. L’avanç d’internet facilita les possibilitats d’enfrontar-nos al repte que significa estudiar un nou idioma en un país com Espanya, on només un 22% dels ciutadans s’autoubica en un nivell d’anglès alt o molt alt, segons l’informe Cambridge Monitor de 2017 de Cambridge University Press. Amb l’aparició dels telèfons intel·ligents, ha nascut una infinitat d’aplicacions amb l’objectiu de facilitar-nos la feina de moltes maneres. Algunes han rebut reconeixements, per exemple Babbel, que va ser considerada per un estudi conjunt de la Universitat City de Nova York (CUNY) i la Universitat de Carolina del Sud com la millor aplicació per a l’aprenentatge de llengües. No obstant això, es pot aconseguir un nivell acceptable d’anglès o francès utilitzant aquestes aplicacions?

La professora del Centre d’Idiomes Moderns (CIM) de la UOC Christine Appel considera que hi ha aplicacions que veritablement ajuden a millorar competències lingüístiques. Tot i això, afirma que el problema en molts casos és que els estudiants no saben com gestionar-les amb eficiència, com passa amb les que es fan servir per a intercanvis d’idiomes: «Els estudiants disposen de les eines, però tenen problemes per a saber què fer-ne. Per això tenen molts usuaris inscrits, però registren un ús molt limitat».

Altres aplicacions, com ara Duolingo, tenen més permanència i són un bon complement en el nostre procés d’aprenentatge: «Serveixen per a ampliar vocabulari i millorar el coneixement de l’idioma, i enganxen gràcies al sistema de recompensa». Aquest tipus d’eines estalvien una feina laboriosa de poc valor per als professors, ja que també indiquen a l’usuari si ho ha fet bé i l’obliguen a tornar a repetir l’exercici en cas d’haver fallat. Així, els professors es poden dedicar a guiar i ensenyar l’estudiant en àmbits del procés d’aprenentatge molt més complexos i que representen més valor afegit.