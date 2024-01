Ex Machina. Cicle Phenomena: cinema de ciència-ficció

Un jove programador que treballa en una de les empreses informàtiques més grans del món obté un premi en un concurs: passar una setmana de vacances a la mansió privada del president executiu de l’empresa. Allà haurà de participar en un experiment estrany i fascinant: interactuar amb la primera intel·ligència artificial del món, que habita en el cos d’una preciosa dona robot.

Ex Machina (2015) és considerada una de les millors exploracions cinematogràfiques sobre les capacitats d’un ordinador per a generar els poders moralment rellevants d’una persona. Planteja qüestions com l’avanç de la robòtica i la intel·ligència artificial, la relació dels humans amb els robots i els límits entre la intel·ligència humana i la intel·ligència artificial estratègica difícil de controlar. Després de la projecció, Francesc Núñez i Carme Torras protagonitzaran un breu debat sobre aquests temes moderat per Pau Alsina.