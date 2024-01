Vall d'Hebron i la UOC formen 145 residents en habilitats comunicatives, mètode científic i bioètica

Aquest programa engloba els cursos que, d’acord amb els programes oficials de les especialitats de medicina, són obligatoris per a tots els residents. Els mòduls que componen aquesta formació són:

Habilitats comunicatives per a millorar la relació assistencial amb el pacient actiu Aplicació del mètode científic a la investigació clínica Bioètica

Aquesta formació s’impartia presencialment, però a finals del 2018 la Direcció de Docència de Vall d’Hebron va apostar per invertir en la transformació d’aquestes matèries a la modalitat online. Per a fer realitat aquest pas, va triar la UOC com a universitat amb gairebé 25 anys d’experiència en e-learning.

Un total de 145 residents han pogut realitzar ja el primer i el segon mòduls, i a l’abril faran el tercer. Aquest any es farà una nova convocatòria per als residents R1 de l’hospital.

Doctors de l’Hospital Vall d’Hebron experts en cada temàtica han redactat els materials formatius. Per la seva banda, l’equip de pedagogs i tècnics de UOC Corporate ha transformat aquests continguts en materials multimèdia que combinen recursos audiovisuals i textuals.

Per a l’Elisabet Giner, responsable d’aquest projecte a UOC Corporate, «la col·laboració amb Vall d’Hebron representa una oportunitat única de treballar amb el col·lectiu mèdic, expert en cadascuna de les àrees, adaptant continguts de caire tècnic i transformant-los en materials multimèdia interactius, amb un alt valor d’aprenentatge que té en compte els objectius pretesos en la formació i la realitat del col·lectiu a qui s’adrecen, metges residents de l’hospital». Giner també destaca la coordinació i l’aposta de l’equip de Docència, que ha estat «clau en tot el procés, tant de definició inicial com d’implantació». Aquest acord es converteix per a UOC Corporate en un projecte estratègic d’implantació de la formació en línia tant en continguts com en model d’aprenentatge, en un hospital de referència.

Per la seva banda, la Dra. Mònica Rodríguez, sotsdirectora de Docència i cap d’estudis de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, opina que «el conveni entre Vall d’Hebron i la UOC és una aliança que té com a objectiu establir les bases per a aconseguir sinergies en l’àmbit de la docència i la salut. Ha començat per una part de la formació transversal dels nostres residents, en què els professionals de Vall d’Hebron aporten els continguts i els de la UOC la seva virtualització. Treballem perquè en un futur proper la col·laboració s’obri cap a l’ús de la realitat virtual per a la formació de residents en habilitats no tècniques i també cap a l’elaboració de màsters en línia per a professionals de la salut», conclou.